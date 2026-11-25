"El 60 % de la red nacional está de mal a regular estado", afirmó Ostos durante una rueda de prensa. El funcionario presentó el paquete como el primer programa del Gobierno para recuperar los corredores…

El Instituto Nacional de Vías anunció la publicación de 29 contratos por COP 6,4 billones para rehabilitar, mantener y hacer gestión vial integral en 27 corredores nacionales. Los procesos comenzarán a salir en las plataformas de contratación pública este jueves 26 de noviembre, según confirmó Juan Camilo Ostos Romero, director de la entidad.

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"El 60 % de la red nacional está de mal a regular estado", afirmó Ostos durante una rueda de prensa. El funcionario presentó el paquete como el primer programa del Gobierno para recuperar los corredores que, según dijo, hoy se encuentran deteriorados.

Los contratos contemplan actividades de rehabilitación y mantenimiento, además de gestión vial integral. Esta última incluye servicios de atención a los usuarios, como ambulancias, grúas y vehículos de asistencia en carretera.

Ostos también mencionó algunas intervenciones previstas en Antioquia. Para el corredor Santuario-Caño Alegre, señaló que se contempla un contrato por COP 350.000 millones para mantenimiento hasta la conexión con Bogotá. Además, habló de otro por COP 200.000 millones para el corredor Medellín-Costa, y de COP 160.000 millones para Necoclí-Arboletes, proyecto que, afirmó, ya cuenta con acta de inicio prevista para 2026.

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Otros programas viales

El director presentó otros dos programas. El primero, Caminos del Tigre, busca intervenir 30.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias, con una inversión proyectada de COP 6 billones durante el cuatrienio. La iniciativa se lanzaría en diciembre y permitiría que alcaldes y gobernadores postulen corredores para recibir recursos.

El segundo, Vías de la Patria Milagro, contempla la estructuración de cerca de 50 proyectos en los 32 departamentos, mediante un Conpes que requeriría recursos por COP 25 billones. Vale señalar que el anuncio no incluye, por ahora, un listado de obras ni precisó la fuente de financiación de ese monto.

El funcionario también explicó que el Gobierno busca incluir en la Ley de Rescate Fiscal un mecanismo para acelerar inversiones mediante vigencias futuras. La propuesta apunta a destinar COP 400.000 millones anuales para apalancar entre COP 3,5 y COP 4 billones por año, de manera que los contratistas puedan adelantar obras sin asumir el costo financiero de esa anticipación. Según Ostos, los pagos se harían contra infraestructura efectivamente ejecutada.

La publicación de los 29 procesos será el primer paso para conocer qué vías recibirán las intervenciones y cómo se ejecutará el paquete de COP 6,4 billones.

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