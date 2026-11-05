En la lista de lo que tendría un IVA de 19 % con la ley fiscal no solo está el café, también la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, entre otros; así como los…

Desde el sector cafetero han expresado su preocupación por la "ley de rescate económico" en varias ocasiones. La principal razón es que el proyecto de ley plantea ponerle IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 19 % al café en verde, tostado, extractos y empaques, a partir de enero de 2028.

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IVA del 19 % al café: las alertas de los exportadores frente a la "ley de rescate económico"

En la lista de lo que tendría un IVA de 19 % con la ley fiscal no solo está el café, también la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, entre otros; así como los fertilizantes, semillas, maquinaria y más.

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Entre los gremios que han alertado de la medida se encuentra Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport). Desde allí aseguran que la medida generaría una alta presión administrativa y financiera sobre el flujo de caja exportador, congelando hasta un 19 % del valor de las ventas externas, a la espera de trámites de devolución del impuesto.

"Dado que Colombia exporta más del 90 % de su producción cafetera, la aplicación del IVA generaría un ciclo donde el comercializador o exportador debe pagar el 19 % de IVA en las compras internas para luego solicitar su devolución o compensación al Estado, teniendo en cuenta que las ventas externas conservan la exención tributaria", resalta la Asociación.

En la práctica, esto implica que durante el tiempo que tome el trámite administrativo de devolución, el exportador terminaría respondiendo temporalmente con su propio capital de trabajo. Al considerar que las exportaciones de café verde de Colombia entre enero y septiembre de 2026 ascendieron a cerca de USD 3.730 millones, aproximadamente el 19 % de dicho valor —alrededor de USD 708 millones— quedaría congelado de manera transitoria a la espera del saldo a favor.

Este escenario se agrava en un contexto de tasa de cambio baja, que ya de por sí reduce los ingresos en pesos por dólar exportado y estrecha los márgenes operativos de la cadena.

Otra preocupación del gremio es por la complejidad administrativa que esto representaría en la base de la cadena. “La medida requeriría una intensa labor de pedagogía tributaria hacia pequeños productores, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas como el sur del país, quienes tendrían que enfrentarse a nuevos trámites y dinámicas de declaración de impuestos como el IVA”, expresó Gustavo Gómez Montero, presidente de Asoexport.

La Asociación enfatiza que, si bien valora y entiende la urgencia del Gobierno Nacional por sanear la difícil situación de las finanzas públicas y avanzar en la consolidación fiscal del país, resulta preocupante que la propuesta afecte directamente a un sector que constituye el sustento de más de 550.000 familias caficultoras y que representa cerca del 10 % de las exportaciones totales de Colombia.

De hecho, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón. ya se había referido a los peligros que implica el proyecto legislativo para el sector, pues el café colombiano ya ha enfrentado incrementos importantes en su precio al consumidor y, aun así, ha logrado mantener niveles significativos de consumo. Pero esa capacidad de resistencia tiene límites.

"Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100 % colombiano. Además, podría incentivar la sustitución hacia cafés importados de menor precio, en detrimento del valor agregado que generamos en nuestro país", alerta Bahamón.

Así quedaría el incremento del IVA para el café

De aprobarse la iniciativa tal como está planteada en el proyecto de ley (PL 477/2026), el tratamiento tributario en las compras internas cambiaría drásticamente:

Café verde: Pasaría de estar excluido a pagar una tarifa del 19 %.

Pasaría de estar excluido a pagar una tarifa del 19 %. Café tostado y extractos: Pasaría de la tarifa preferencial del 5 % al 19 %.

Pasaría de la tarifa preferencial del 5 % al 19 %. Sacos de fique: Pasarían de estar excluidos a gravados con el 19 %.

Pasarían de estar excluidos a gravados con el 19 %. Fertilizantes: Pasarían de estar excluidos a gravados con el 19 %.

Colombia es el tercer productor mundial de café con una cosecha cercana a los 13 millones de sacos de 60 kg anuales, destacándose globalmente por su calidad frente a competidores de gran volumen como Brasil o Vietnam, primer y segundo exportador, respectivamente.

Por el peso que tiene el país en el mercado, desde Asoexport consideran que se debe preservar esta posición competitiva y proteger la estabilidad de los productores.

El gremio propone evaluar la viabilidad técnica de la medida y solicita considerar alternativas que permitan preservar la exclusión del IVA para el café verde y los sacos de fique, o en su defecto, diseñar mecanismos de compensación que garanticen una recuperación ágil e inmediata del impuesto para no asfixiar la liquidez de los exportadores ni comprometer la dinámica del grano colombiano en los mercados internacionales.

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Por su parte, desde la FNC le hacen un llamado al Gobierno y al Congreso para reconsiderar esta propuesta, ya que "proteger el consumo de café colombiano también es proteger nuestra economía".

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