Juan Camilo Ostos es el director del Invías del Gobierno de De La Espriella: ¿quién es?

Peaje del Invias. Imagen de referencia. Foto: Invías

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Es oficial el nombramiento de Juan Camilo Ostos Romero como director general del Instituto Nacional de Vías (Invías) del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este nombramiento se realizó mediante el Decreto 1259 del 19 de agosto de 2026 y rige en propiedad desde la fecha. Este fue firmado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El mismo documento da por terminado el encargo en el empleo de director general que tenía William Molano Rodríguez y “quien desempeña el empleo de director técnico de la entidad”.

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El Invías es clave, ya que, como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, es responsable de cerca de 13.000 kilómetros de extensión que tiene la infraestructura vial del país. Entre ellas, las 7 troncales, que recorren el territorio de norte a sur, y de las 8 transversales que unen a dichas troncales en su tránsito oriente a occidente.

También es la entidad responsable de las vías terciarias y todas aquellas carreteras que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente del país, principalmente en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

¿Quién es Juan Camilo Ostos?

El nuevo director del Invías cuenta con títulos de maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid en España, según su perfil público.

Ostos es oriundo de Sogamoso (Boyacá) y en su hoja de vida se destaca que fue viceministro de Transporte del gobierno de Iván Duque entre agosto de 2018 y abril de 2020.

Su última actividad laboral reportada fue desempeñándose como jefe de gabinete de la Comunidad Andina, entre abril de 2022 y el mismo mes de 2023.

Finalmente, en 2026 fue candidato al Senado en la lista del Movimiento de Salvación Nacional, mismo partido con el que Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia.

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