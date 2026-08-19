Más de 8.000 familias cafeteras tienen afectaciones en sus viviendas tras terremoto: FNC

Daños en Salento, corazón turístico del Eje Cafetero. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Poco más de una semana después del terremoto del 10 de agosto, además de las labores de rescate en las zonas urbanas, comienza a despejarse el panorama sobre la escala de las afectaciones en distintos niveles.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) realizó visitas a 10-460 caficultores, priorizados según el área de mayor impacto del terremoto, para indagar qué daños sufrieron tanto sus viviendas, como sus instalaciones productivas.

De este contacto se tienen cifras que no resultan nada alentadoras: 8.070 cafeteros reportaron daños en sus viviendas: 6.902 corresponden a daños parciales, 709 a totales y hay 459 que siguen en revisiones estructurales.

Además de esto, la FNC encontró que hay daños en 4.713 beneficiaderos (la infraestructura que permite la transformación del café). De este número, 3.740 presentan daños parciales y 707 tienen pérdidas totales.

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Estos datos son fundamentales, si se tiene en cuenta que en el país más de medio millón de familias (especialmente en la ruralidad) dependen del café como medio de sustento, según cifras oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, 97 % de los cafeteros son pequeños productores y 91 % cultiva en menos de tres hectáreas. En otras palabras, no son grandes cultivadores. Por eso, las afectaciones por el terremoto, tanto en viviendas, como en su infraestructura productiva, son críticas, pues amenazan por dos frentes la subsistencia de estas personas.

Además de este censo de daños, la Federación también se encuentra levantando información para apoyar la labor de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Esta labor se hace con la ayuda de unos 400 agrónomos, que en una semana terminarán de visitar 267 veredas para cubrir las 890 que fueron priorizadas como respuesta al terremoto.

Como medio de apoyo a los cafeteros, la entidad lidera la campaña “Súmate a la causa”, que busca recaudar fondos y ayuda para las familias caficultoras.

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