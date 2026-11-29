Son múltiples las implicaciones de la sequía para la prestación del servicio eléctrico en el país, especialmente para aquellos sistemas que dependen de una hidroeléctrica como principal fuente de energía. La razón es que baja el nivel de agua de los embalses y, con él, la producción de energía.

"Este noviembre llovió como si fuese febrero, el mes más seco del año. Se adelantó el verano", alertó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

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La “batería” del sistema eléctrico se descarga: embalses quedan por debajo de la meta

Para el cierre de noviembre, los embalses alcanzaron un nivel del 75,98 % y registraron los menores aportes de agua para ese mes desde 1982, según el Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, XM, administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN), reporta que, si sigue así, se proyecta que terminaremos noviembre cerca del 75 % del útil del Sistema, cuando el objetivo era alcanzar el 80 %.

Esto quiere decir que la "batería nacional" se está "descargando", en palabras de la ministra. Esa es la razón por la que el Ministerio reforzó las medidas de seguimiento y ahorro energético en el país, aunque también reconoció que sin el ahorro que se ha adelantado hasta ahora, la batería estaría más baja.

El problema es que la carga del sistema debe aguantar hasta marzo de 2027, cuando llega el periodo típico de lluvias. "No iniciamos con la carga que queríamos. Lo que decide si llegamos es la manera como la usamos en el camino", expresó la jefa de la cartera.

Arboleda advirtió que el racionamiento de energía es un riesgo existente, pero que están trabajando para evitarlo.

Las medidas para enfrentar la sequía

Evitar un racionamiento depende de dos asuntos fundamentales, según el Ministerio de Energía. Uno es que las centrales térmicas produzcan energía en su máxima capacidad. De hecho, en noviembre pasaron de aportarle 83 a 95 gigavatios hora al día al SIN.

La segunda es consumir menos. A la fecha, más de 50 municipios, junto con entidades y empresas de distintos sectores, se han vinculado a las medidas de uso eficiente de la energía.

"Desde el lunes vamos a medir la batería del sistema y si se cumple la meta: consumir cada día menos energía de la esperada. La OME calcula que solo con buenas prácticas se puede ahorrar entre el 3 y el 5 % de la energía", expresó la ministra.

Con acciones de ahorro responsables y una gestión permanente del sistema energético, se espera que el país avance en la protección del servicio para los hogares, la producción y el desarrollo.

Si los aportes siguen bajos, la demanda crece y las térmicas no alcanzan lo requerido, el Sistema podría tener dificultades para atender la demanda de forma segura y confiable. En 20 % de las series evaluadas por XM, el embalse quedaría por debajo del nivel mínimo de seguridad que se requiere para el abastecimiento confiable de energía eléctrica.

La cartera sostuvo que Colombia no enfrenta un Fenómeno de El Niño así de fuerte desde hace unos 70 años.

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El Ministerio de Minas y Energía fortaleció las acciones de seguimiento y ahorro energético para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, luego de que los embalses alcanzaran un nivel del 75,98 % y registraran durante noviembre los menores aportes de agua para ese mes desde… pic.twitter.com/mzIzWRehy2 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 28, 2026

¿Cómo ahorrar energía?

El Ministerio de Minas y Energía recomienda apagar todo lo que no se esté usando entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Para el uso del alumbrado navideño, la pauta es encenderlo en la noche y apagarlo, por tardar, a las 12:00 a. m.

Además, XM recomienda:

Evite cargar dispositivos durante toda la noche cuando no sea necesario.

Agrupe el planchado de la ropa para aprovechar el calentamiento de la plancha una sola vez. Abra lo menos posible su nevera y limite el tiempo que permanece abierta.

Ajuste el brillo de pantallas y monitores al nivel que realmente necesita.

Evite el horario de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. para usar equipos de alto consumo de energía eléctrica, para cargar bicicletas, patinetas, otros vehículos eléctricos; cárguelos solo cuando sea necesario, según las recomendaciones del fabricante.

Apague luces y equipos que no esté usando.

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