La carne de res está más cara en Colombia: así van los precios en 2026

Solo en septiembre, la carne de res y derivados subió 0,74 % frente a agosto. Es uno de los productos que más aportaron a la inflación de ese mes….

En 2025, cada colombiano comió, en promedio, 18,4 kilos de carne bovina, 4,5 % más que un año antes, según un estudio de Investigaciones Económicas de Bancolombia. En la actualidad, esa carne cuesta más. Según el DANE, el precio de la carne de res y derivados en septiembre de 2026 fue 14,22 % más alto que en septiembre de 2025, mientras que la inflación total fue de 6,29 % en el mismo periodo.

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Solo en septiembre, la carne de res y derivados subió 0,74 % frente a agosto. Es uno de los productos que más aportaron a la inflación de ese mes. Además, entre enero y septiembre de 2026, el alza acumulada es de 11,25 %.

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En contexto: La inflación en Colombia subió en septiembre: alimentos y educación presionaron los precios

¿Por qué sube el precio de la carne de res?

El informe Panorama de la Ganadería de Carne, publicado en octubre por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia (Grupo Cibest), señala que entre enero y agosto el kilo de ganado gordo en Colombia se pagó en promedio a 9.391 pesos colombianos (COP), 9,2 % más que un año atrás. El del ganado flaco costó más: COP 10.437 por kilo, con un alza de 4,7 %. El ganado flaco es el animal que todavía debe pasar por la etapa de engorde, y el gordo es el que ya completó ese proceso.

En dólares (USD), el kilo de ganado gordo colombiano promedió USD 2,67 en ese mismo periodo, 20,3 % más que un año atrás. Ese precio supera el de Brasil (USD 2,45) y el de Paraguay (USD 2,65), aunque está por debajo del de Argentina y Uruguay.

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La producción de carne de res también bajó, según el informe de Bancolombia. Entre enero y agosto se produjeron 523.941 toneladas de carne bovina, 1,9 % menos que un año atrás. La oferta para consumo en el país fue de 442.984 toneladas, 1,3 % menos, y la destinada a exportación, de 18.868 toneladas, 16,4 % menos. Para Bancolombia, la caída de las exportaciones muestra una cadena cada vez más dependiente de la demanda interna.ada vez más dependiente de la demanda interna.

Fuera de Colombia pasa algo parecido. Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que recoge el estudio, apuntan a una producción mundial de 61,6 millones de toneladas en 2026, 1,1 % menos que en 2025. El hato global, es decir, el total de cabezas de ganado, bajaría 1,7 %, de 918,2 a 902,1 millones.

En comercio exterior de carne, entre enero y julio Colombia importó 8.578 toneladas de carne bovina, 21,2 % más que un año atrás, y exportó 13.472 toneladas, 43,3 % menos. En ganado en pie, las ventas al exterior sumaron 98.518 cabezas, 44,1 % menos. Según el informe, el mayor precio interno y la apreciación del peso le quitaron competitividad a Colombia frente a Brasil, cuya carne tiene un menor precio en dólares.

¿Cuánto subió la carne de res frente al pollo y al cerdo?

Entre enero y agosto de 2026, según el informe de Bancolombia, los precios de la carne de res subieron 13,2 %, los del pollo aumentaron 2,5 % y los del cerdo bajaron 6,2 %.

Esa diferencia de precios, advierte Bancolombia, le resta competitividad a la carne de res en el gasto de los hogares y aumenta el riesgo de que las familias la reemplacen por proteínas más baratas. El banco añade que esa amenaza llega en un momento en que el aumento de los precios de otros bienes y servicios, y de las tasas de interés, podría afectar el bolsillo de los hogares.

El DANE, en su boletín del IPC de septiembre, no incluye información sobre precios del pollo, pero señala que los precios de la carne de cerdo y derivados bajaron 5,39 % entre enero y septiembre, y 6,17 % en los últimos 12 meses.

¿Qué podría pasar con la carne de res si llega El Niño?

Un fenómeno de El Niño similar al de 2015-2016 podría reducir la oferta de carne para el consumo interno. En 2015, la oferta para el mercado nacional se mantuvo casi estable, con una caída de apenas 0,1 %. En 2016 disminuyó 9 %, como se incluye en el informe de Bancolombia.

Un escenario como ese, explica el banco, reduciría el peso de los animales cuando se sacrifican y su rendimiento productivo. Al comienzo podría aumentar el sacrificio, porque los ganaderos venderían antes de tiempo parte de sus animales. Pero una sequía prolongada limitaría después la cantidad de animales disponibles, lo que presionaría la oferta y elevaría los precios internos. Bancolombia lo presenta como un escenario posible, no como algo que ya esté ocurriendo.

En su análisis de la inflación de septiembre, publicado el 8 de octubre, el banco cita a El Niño entre los factores que mantendrían las presiones al alza sobre los precios en la segunda mitad de 2026. Allí prevé que la inflación cierre el año en 6,7 %.

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