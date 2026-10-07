La inflación en Colombia subió en septiembre: alimentos y educación presionaron los precios

El resultado mensual fue de 0,37 %, mientras que en lo corrido de 2026 la inflación acumula 5,74 %. La cifra anual quedó ligeramente por debajo de las expectativas que tenía el mercado: la Encuesta de Expectativas de Analistas de…

La inflación volvió a subir en septiembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,29 %, frente al 6,24 % de agosto y al 5,18 % de septiembre de 2025, según el más reciente informe del DANE. Es decir, en un año los precios aumentaron 1,11 puntos porcentuales más que doce meses atrás.

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El resultado mensual fue de 0,37 %, mientras que en lo corrido de 2026 la inflación acumula 5,74 %. La cifra anual quedó ligeramente por debajo de las expectativas que tenía el mercado: la Encuesta de Expectativas de Analistas de Mercados Financieros de Citi apuntaba a 6,33 % para septiembre.

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La inflación, además, sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. La diferencia es de 3,29 puntos porcentuales, una distancia que ayuda a explicar por qué la política monetaria volvió a endurecerse la semana pasada.

Alimentos, vivienda y educación explican buena parte del resultado

El dato anual tiene varias caras. Las mayores variaciones se registraron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

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Pero las divisiones que más aportaron al aumento total fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación. En conjunto explicaron 5,13 puntos porcentuales de la inflación anual.

Al mirar productos concretos aparecen aumentos bastante más pronunciados. La carne de res y sus derivados subieron 14,22 % en un año, las frutas frescas 16,64 %, las papas 78,24 % y los servicios relacionados con la copropiedad 17,14 %.

La papa, de hecho, sigue siendo uno de los productos que más presionan el costo de vida. En lo corrido del año su precio acumula un aumento de 67,70 %.

También hubo productos que ayudaron a contener el resultado. El precio de los vehículos particulares nuevos o usados cayó 2,85 % en el último año, mientras que la zanahoria bajó 39,68 %, la carne de cerdo 6,17 %, las legumbres secas 11,56 % y el arroz 2,83 %.

En septiembre, el movimiento mensual estuvo concentrado en educación y alimentos. Educación aumentó 1,43 % y alimentos y bebidas no alcohólicas 0,78 %. Entre ambos grupos estuvieron buena parte de las presiones del mes.

Dentro de los alimentos, las hortalizas y legumbres frescas aumentaron 9,10 %, la papa 7,29 %, el tomate 10,47 %, la carne de res 0,74 % y los huevos 2,29 % frente a agosto. En educación, los precios de la educación secundaria aumentaron 2,43 % y los de preescolar y primaria 2,09 %.

Un dato mejor que el esperado, pero incómodo para el Banco de la República

El resultado de septiembre llega después de una decisión importante del Banco de la República. El 30 de septiembre, la Junta Directiva elevó la tasa de interés de política monetaria de 12 % a 12,25 %, en contra de la expectativa mayoritaria del mercado, que esperaba una pausa.

La decisión estuvo relacionada precisamente con la persistencia de la inflación. En esa reunión, el Banco señaló que las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 habían aumentado hasta 6,8 %.

La encuesta de Fedesarrollo publicada en septiembre había llevado esa expectativa hasta 6,82 %, frente al 6,53 % del sondeo anterior. La encuesta de Citi, más reciente, ubica la mediana de las previsiones de cierre de año en 6,91 %.

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Eso significa que el dato de septiembre no cambia todavía el panorama de fondo: el mercado sigue esperando que Colombia termine 2026 con una inflación cercana al 7 %, más del doble de la meta del Emisor.

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El comportamiento de los precios al productor también había anticipado algunas presiones. En septiembre, el IPP aumentó 2,20 % frente a agosto. La minería subió 12,21 % y el sector agropecuario 2,35 %, mientras la industria manufacturera apenas avanzó 0,22 %.

El petróleo fue uno de los principales factores detrás del IPP: sus precios al productor aumentaron 15,48 % en septiembre y acumulan un incremento de 28,20 % en lo corrido del año. La papa también aparece entre los productos con mayores aumentos, con una subida de 102,73 % en el IPP durante 2026.

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¿Qué viene para la inflación?

El Banco de la República enfrenta ahora una combinación compleja. Por un lado, la inflación anual sigue subiendo y las expectativas de cierre de año se acercan al 7 %. Por otro, una tasa de interés de 12,25 % encarece el crédito y pone presión sobre el crecimiento económico.

En su última decisión, la Junta también puso sobre la mesa otros riesgos: el fenómeno de El Niño, los efectos todavía inciertos del terremoto del 10 de agosto sobre la actividad y los precios, y las condiciones externas.

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La inflación de septiembre, entonces, no representa un salto brusco, por suerte. El aumento mensual de 0,37 % incluso quedó por debajo de lo que esperaba el mercado. El problema está en que, acumulados durante el año, los incrementos de alimentos, educación, vivienda y otros servicios mantienen el nivel general de precios muy por encima del objetivo del Banco de la República.

Con las expectativas actuales, el 3 % sigue lejos. Y el propio Banco ya proyecta que la convergencia hacia esa meta tomará tiempo, con la expectativa de acercarse a ella alrededor de 2028.

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