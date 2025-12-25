Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La economía global se enfrenta a un futuro próximo lleno de incertidumbres y tensiones

Una reordenación de las reglas del comercio, sumada a un cambio transformador en la tecnología, la demografía y el clima, está rehaciendo el empleo, la política y la vida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Patricia Cohen | The New York Times
25 de diciembre de 2025 - 03:02 p. m.
El FMI y el BM encaran con preocupación la reunión de primavera ante las perspectivas de una economía marcada por la alta inflación y la guerra en Ucrania.
El FMI y el BM encaran con preocupación la reunión de primavera ante las perspectivas de una economía marcada por la alta inflación y la guerra en Ucrania.
Foto: Archivo

A pesar de verse sacudida como una pelota de trapo por las cambiantes guerras comerciales, la escasez de minerales esenciales y los tensos enfrentamientos entre Estados Unidos y China, la economía mundial ha resultado ser más resistente de lo previsto.

Pero no crea que ha llegado el momento de tomarse un respiro. El torbellino no muestra signos de detenerse.

Vínculos relacionados

Consejos de seguridad vial para evitar accidentes durante la Navidad y el año nuevo
El Gobierno Petro tiene “serios problemas de planeación fiscal”, según análisis del CARF
Precios de viviendas nuevas deben pactarse en pesos y no en salarios mínimos: Minvivienda
¿Qué es el salario mínimo vital y por qué será clave para el aumento de 2026?

“Vivimos una época singularmente turbulenta”, dijo Daron Acemoglu, economista del MIT, quien ganó el Nobel de Ciencias Económicas el año pasado.

Los cambios transformadores siguen sacudiendo...

Por Patricia Cohen | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Economía global

Aranceles

IA

Inteligencia artificial

Desempleo

Comercio exterior

cambio climático

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.