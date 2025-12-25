Consejos de seguridad vial para evitar accidentes durante la Navidad y el año nuevo

La mayoría de las víctimas fatales en las vías colombianas son motociclistas. Foto: Paula Sánchez

Con la temporada de fin de año a toda máquina y Navidad apenas a unas horas de distancia, miles de vehículos rodarán por las vías nacionales de cara a as fiestas y días de descanso de esta época.

La temporada (diciembre-enero) pone una carga extra sobre la movilidad nacional, pero en especial sobre la seguridad vial: estos suelen ser los peores meses del año en términos de víctimas mortales y lesionados en siniestros viales.

En diciembre del año pasado, por ejemplo, se contabilizaron 870 fallecidos por siniestros viales. Se trata de un dato...