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La IA puede mejorar los servicios públicos, pero no sin datos, reglas y capacitación

El Banco Mundial realizó un estudio sobre los usos de la inteligencia artificial en los gobiernos y servicios públicos en países con economías de altos, medios y bajos ingresos. Estos son algunos de sus hallazgos. 

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Sophie Echappé Palomino
17 de septiembre de 2026 – 05:01 p. m.
La firma pone el foco en un concepto clave: el éxito de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de la herramienta, sino de la evolución hacia un liderazgo “AI-Ready”
La firma pone el foco en un concepto clave: el éxito de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de la herramienta, sino de la evolución hacia un liderazgo “AI-Ready”.
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La inteligencia artificial se está usando desde los gobiernos y podría empezar a utilizarse más según investigadores del Banco Mundial, que publicaron un informe donde evalúan la manera en la que los gobiernos utilizan esta herramienta, las barreras presentes y las posibilidades de sumarse a esta tecnología, aún reciente para los países con menores ingresos.

Es un hecho que los gobiernos ya están implementando la inteligencia artificial (IA) en sus funciones del día a día. El informe del Banco Mundial afirma que los funcionarios públicos la…

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición. sechappe@elespectador.com
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