La industria y el comercio repuntaron en julio: ¿qué sectores se destacaron?

Los sectores de la economía colombiana de la industria y el comercio repuntaron en julio de 2025, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por el lado de la industria, tres de los cuatro sectores registraron variaciones positivas, en comparación con el mismo mes del año anterior:

La manufactura presentó una variación de 5,8 %.

El suministro de electricidad y gas registró 3,9 %

Captación, tratamiento y distribución de agua, un 3,1 %

En contraste, el sector que registró una variación negativa fue el de explotación de minas y canteras, con 8 %.

De las 26 actividades industriales, 20 presentaron variaciones positivas sumando 4,7 puntos porcentuales a la variación anual y 6 actividades presentaron variaciones negativas restando 1,8 puntos porcentuales a la variación anual.

Las que se destacaron por la recuperación fueron:

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (49,7 %)

Actividades de impresión y de producción de copias (18,8 %)

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (14,9 %)

Y las mayores reducciones se dieron en: extracción de hulla (-14,2 %), fabricación de productos metalúrgicos básicos (-12,7 %) y extracción de petróleo crudo y gas natural (-5,7 %).

Aunque los datos para el año corrido y los últimos 12 meses continúan en negativo, con -0,2 % y - 1 %, respectivamente.

Mejora la manufactura

Por su parte, la industria manufacturera presentó datos positivos: producción real con una variación de 5,8 %, las ventas reales de 6,4 % y el personal ocupado de 0,9 %.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 32 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 6,6 puntos porcentuales a la variación total anual y 7 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales a la variación total.

Así está el pulso del comercio

Del otro lado, el comercio también mejoró en julio de 2025. Las ventas reales aumentaron 17,9 % y el personal ocupado creció 0,9 % en relación con el mismo mes de 2024.

Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 21,8 %. Y las diecinueve líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de:

Otros vehículos automotores y motocicletas (68 %)

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares (46,3 %)

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico (56,0 %)

Estos aportaron en conjunto 11,5 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. En contraste, los de menores aumentos fueron: alimentos (3,3 %) y combustibles para vehículos automotores (2,5 %).

Finalmente, si se mira lo corrido del año (de enero a julio), las ventas del comercio minorista crecieron 11,9 %. Las diecinueve líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales.

