La UNGRD destinará COP 3.324 millones a familias afectadas por el sismo en Chocó

Ante este panorama, durante los próximos 15 días las personas en el Chocó cuyas viviendas quedaron en escombros o fueron declaradas como no habitables podrán reclamar un apoyo económico en los puntos de SuperGiros habilitados en el…

Ya pasó un mes del terremoto del 10 de agosto, pero los daños económicos y en infraestructura persisten. A la fecha se reportan, según la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), 778.279 personas damnificadas por el sismo y 364.671 familias. Además, son 104.037 hogares no habitables a nivel nacional.

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Ante este panorama, durante los próximos 15 días las personas en el Chocó cuyas viviendas quedaron en escombros o fueron declaradas como no habitables podrán reclamar un apoyo económico en los puntos de SuperGiros habilitados en el departamento. Este apoyo es gestionado por la UNGRD.

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Para poder acceder a esta primera ayuda económica, las personas de los hogares afectados deben cumplir con tres requisitos: su casa debe estar inscrita en el Registro Único de Damnificados (RUD), deben tener a la mano la certificación de la alcaldía respectiva que demuestre que las personas residían en el municipio en el momento del terremoto y, por último, su vivienda debe figurar en el registro como “destruida” o “no habitable”.

Del RUD se encargaron las alcaldías y gobernaciones, quienes tuvieron la responsabilidad de subir al sistema de la UNGRD la información de los hogares afectados y tuvieron tiempo para hacerlo hasta el 4 de septiembre.

En total, la UNGRD destinará COP 3.324 millones para las ayudas económicas por hogar en el departamento del Chocó y se distribuirá en 14 municipios: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.

Ahora bien, según reporta la entidad, este no será el único pago, pues se dará un apoyo mensual de aquí a noviembre y los hogares recibirán un monto distinto en función de las categorías del municipio (entre 1 y 6).

Cada hogar de municipios de categorías 1 y 2 y de distritos especiales recibirá COP 1.050.543, los de categorías 3 y 4 obtendrán COP 875.452,50 y, por último, de la categoría 5 y 6 tendrán COP 787.907,25.

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, anunció a través de la red social X que en los próximos días empezarán estos pagos mensuales en otros departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda. Para este primer mes de septiembre se destinarán COP 42.754 millones para el apoyo económico de vivienda a nivel nacional.

#Noticia | Inicia el pago de más de $3.324 millones en apoyo económico para las familias damnificadas por el terremoto en #Chocó



• Los recursos corresponden al primer mes del apoyo destinado a contribuir con una solución temporal de vivienda para las familias que perdieron sus… pic.twitter.com/EkDXBSH4vm — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 11, 2026

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