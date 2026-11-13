Buitrago dijo que el Gobierno presentó el documento ante la Cámara y el Senado para que el Legislativo haga un "estudio juicioso y se facilite todo el trámite el año entrante". El…

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), representado por su director Julián Buitrago, y el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, presentaron ante el Congreso de la República y el Consejo Nacional de Planeación las bases del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo de 2026-2030, después de ser aprobadas de manera unánime por el gabinete en el Conpes.

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Las bases del Plan Nacional de Desarrollo llegan al Congreso: esto es lo que viene

Buitrago dijo que el Gobierno presentó el documento ante la Cámara y el Senado para que el Legislativo haga un "estudio juicioso y se facilite todo el trámite el año entrante". El texto se radicará el 7 de febrero.

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El documento que se presentó hoy al Congreso contiene siete apartados que se refieren desde la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto hasta la inversión regional y la transformación económica.

¿Cómo se divide el documento?

El primer apartado se refiere a las regiones, abarcando temas de inversión en los territorios, capacidad institucional, gestión territorial y descentralización. El segundo está relacionado a proyectos de educación y formación.

El tercero habla de "patriotismo constitucional" y abarca temas de seguridad, defensa, instituciones de la fuerza pública y conflicto armado. El cuarto trata temas relacionados a las condiciones de vida de la población: salud, seguridad alimentaria, empleo, cultura, recreación y deporte, pero también otros como ordenamiento territorial, medio ambiente y acceso a servicios públicos.

"Milagro económico" es el quinto apartado y se refiere a cuestiones económicas, fiscales y de inversión. En los últimos dos se refleja su estrategia de "reducción" del Estado y aquella sobre la reconstrucción del país después del sismo del pasado 10 de agosto.

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¿Qué implica la entrega del documento ante el CNP?

Esta entrega formal de las bases al Consejo Nacional de Planeación (CNP) facilita la revisión ciudadana e institucional del Plan Nacional de Desarrollo.

Este organismo, creado por la Constitución del 91, es consultivo, lo que quiere decir que su función principal es representar a la sociedad civil para que personas de diferentes sectores aporten en la construcción del plan nacional.

El Consejo está conformado por representantes de entidades territoriales y otros sectores sociales y económicos.

“Ustedes no son un organismo de papel; no buscamos solo que este plan se apruebe, sino que realmente se cumplan las metas que están allí. No podemos seguir en la dinámica de estar unos contra otros ni en la instrumentalización de las comunidades”, señaló Buitrago refiriéndose al CNP.

En las próximas semanas, el Consejo pondrá en marcha sesiones de análisis técnico y deliberación en todo el territorio nacional para recopilar las observaciones de la sociedad civil y otros sectores.

Luego, en enero de 2027, el CNP emitirá un concepto oficial con recomendaciones sobre el PND para que el gobierno ajuste lo necesario y deje listo el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo para radicarlo formalmente ante el Congreso de la República.

Después de la aprobación legislativa, el CNP tendrá que hacer seguimiento y evaluación permanente del cumplimiento de las políticas y metas que se establecieron.

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