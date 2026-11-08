En el marco del evento, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, presentó la ruta estratégica que buscan seguir. Se trata de una…

Esta semana se realizó el 90 Congreso de la Asociación Nacional de Exportadores (Asoexport) en el que el sector del café en Colombia compartió su estrategia para que crezca el modelo de negocio de la caficultura colombiana. Se trata del producto no minero-energético más exportado del país y del que dependen más de 500.000 familias productoras, sin contar el resto de la cadena.

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Las claves y retos para el futuro del café en Colombia: más variedades y mayor consumo

En el marco del evento, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, presentó la ruta estratégica que buscan seguir. Se trata de una basada en el consumidor final, la innovación genética y la industrialización sostenible del grano.

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Luego de tres décadas en el que el desarrollo se enfocó en la resistencia biológica contra la roya y la broca, a través de Cenicafé, la FNC da un paso hacia la inteligencia comercial para responder a las nuevas dinámicas de consumo global.

Por eso, se presentaron las nuevas variedades de café Celestra, Cocoon y Castalia, desarrolladas para unir biotecnología y mercado. La estrategia trasciende la entrega de semillas: busca estructurar y dinamizar mercados de alto valor agregado.

Esto se da en un contexto creciente del mercado de especialidad, en el que los compradores están cada vez más dispuestos a pagar altas sumas por un grano de calidad, a través de las subastas.

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Otro aspecto relevante para el negocio es la estandarización del grano y que se pueda asegurar un proceso con altos estándares de calidad. Para garantizar lotes consistentes, estandarizados y trazables que demandan los tostadores e importadores internacionales, la Federación anunció el inicio de la compra de café en cereza.

Frente a la competencia internacional en volumen de especies canéfora (más conocidas como robustas), Colombia busca reafirmar su compromiso con la diferenciación. También, a través de la semilla denominada Fronterra, el país recuperará la frontera de cultivo de arábicas en altitudes de entre 850 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con la FNC.

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Asimismo, se han iniciado procesos de investigación en especies como Excelsa y Liberica (de poca extensión a nivel mundial), explorando nuevos territorios de cultivo más seguros para diversificar la oferta exportable.

“Necesitamos variedades más productivas, más resistentes y mejor adaptadas al cambio climático, reducir costos y aumentar productividad. No basta con ser buenos, debemos ser excepcionales. La sostenibilidad ya no es una opción, es una condición de supervivencia, porque ninguna actividad económica tiene futuro si no genera rentabilidad para quien produce”, aseguró el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, en el evento.

Otro reto para el país, que se abordó en el congreso, es que el consumo de café en Colombia, por persona, es de 2,67 kilos, según Asoexport. Eso es menos de la mitad del de Brasil (6,64 kilos). También queda por debajo del de Costa Rica (5,71) y el de Noruega (8,18).

Para el gremio, hay que incentivar el mercado interno con una estrategia que aumente la disponibilidad del grano. La propuesta pasa por:

Llevar el café al Plan de Alimentación Escolar (PAE)

Promover el café excelso en los hoteles del país

Comunicar sus beneficios para la salud

Propone llevar la producción de café robusta en regiones como la altillanura, para reemplazar importaciones de esta variedad (que están cerca de los dos millones de sacos)

Avanzar en la comercialización del café

A su turno, el ministro Dangond hizo un llamado a los participantes a construir juntos el futuro del café “porque la relación entre productores y compradores tiene que evolucionar. Tenemos que dejar atrás la lógica tradicional de compradores y vendedores y avanzar hacia una nueva lógica ser socios estratégicos para, innovar, invertir, enfrentar el cambio climático y garantizar la oferta futura que demandan los mercados, porque la pregunta ya no es cuánto café necesitan comprar este año sino ¿quién producirá el café en 20 años?”.

Así mismo, llamó a los productores, exportadores, industriales, tostadores, comercializadores, inversionistas y líderes de la caficultura, a una discusión más allá de las marcas y tendencias para centrarse en la realidad: el incremento de los costos de producción y la escasez de mano de obra que afronta el sector, que obliga a “a tomar decisiones ahora”.

Respecto a los insumos, añadió que se debe asegurar el futuro mediante la apuesta por bioproductos, biofertilizantes y nuevas industrias que generen empleo rural. En este camino, el jefe de la cartera considera que la sostenibilidad representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento económico de los productores del mañana.

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La discusión de subirle el IVA al café en Colombia

Finalmente, otro tema comentado en el sector fue el del incremento del IVA al grano en verde y tostado, por cuenta del proyecto legislativo conocido como "ley de rescate fiscal", que radicó el Gobierno ante el Congreso.

Desde Asoexport aseguran que la medida generaría una alta presión administrativa y financiera sobre el flujo de caja exportador, congelando hasta un 19 % del valor de las ventas externas, a la espera de trámites de devolución del impuesto.

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Otra preocupación del gremio es por la complejidad administrativa que esto representaría en la base de la cadena. “La medida requeriría una intensa labor de pedagogía tributaria hacia pequeños productores, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas como el sur del país, quienes tendrían que enfrentarse a nuevos trámites y dinámicas de declaración de impuestos como el IVA”, expresó Gustavo Gómez Montero, presidente del gremio exportador.

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Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, considera que el café colombiano ya ha enfrentado incrementos importantes en su precio al consumidor y, aun así, ha logrado mantener niveles significativos de consumo. Pero esa capacidad de resistencia tiene límites.

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"Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100 % colombiano. Además, podría incentivar la sustitución hacia cafés importados de menor precio, en detrimento del valor agregado que generamos en nuestro país", alerta Bahamón.

Esto iría, justamente, en contravía del propósito que tiene el sector de sustituir importaciones y aumentar la cantidad de café nacional que consumen los colombianos. Por eso, los gremios de productores y exportadores coinciden en la petición de que se revise o elimine dicha medida del proyecto legislativo. Hasta ahora, esta discusión apenas comienza.

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