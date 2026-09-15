Las concesiones 4G tienen una ejecución del 93 %: ¿cómo van las 5G?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Los proyectos del programa de concesiones 4G avanzan con una ejecución del 93,32 % e inversiones por COP 67,23 billones en CAPEX (inversión de capital o Capital Expenditure con cifras a diciembre 2025). Se trata de aquellas concesiones que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
De los 30 proyectos, 17 se encuentran en etapa de operación y mantenimiento, mientras ocho avanzan en su proceso constructivo.
De estos últimos ocho proyectos en fase de construcción, cuatro tienen un avance superior al 90 %, ellos son:
- Autopista al Mar 2, con el 99,33 %.
- Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, con 98,16 %.
- Villavicencio – Yopal, con el 94,19 %.
- Santana – Mocoa – Neiva, con el 93,74 %.
Por su parte, Accesos Norte a Bogotá registra un avance del 89,40 %, Tercer Carril Bogotá – Girardot, 82,23 %, Popayán – Santander de Quilichao, 57,31 % y Malla Vial del Meta, 19,60 %.
Lea: El Gobierno cambia al director del DANE: Juan Manuel Alvarado dirigirá ahora la entidad.
¿Cómo van las 5G?
En cuanto a las concesiones 5G, los seis proyectos alcanzan una ejecución del 27,68 %, con una inversión de $16,71 billones. Se destacan los avances en los proyectos:
- Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Accesos Cali y Palmira, con el 69,42 %.
- La Troncal del Magdalena 2, con el 43 %.
- Buga Buenaventura, con 31,45 %.
- La Troncal del Magdalena 1, con el 22,10 %.
La ANI defiende que destrabó hitos críticos para la ejecución de Accesos Norte 1, Accesos Norte 2 y ALO Sur, habilitando el inicio de obras y la articulación de infraestructura estratégica para fortalecer la movilidad, la conectividad regional y la continuidad de los proyectos.
El avance de estos proyectos también se refleja en el empleo: las concesiones 4G generan cerca de 30.000 puestos de trabajo y las iniciativas 5G ya superan los 5.700 empleos, lo que contribuye al impacto positivo de la infraestructura en el desarrollo económico del país.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.