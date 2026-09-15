De estos últimos ocho proyectos en fase de construcción, cuatro tienen un avance superior al 90 %, ellos son:

De los 30 proyectos, 17 se encuentran en etapa de operación y mantenimiento, mientras ocho avanzan en su proceso constructivo.

Los proyectos del programa de concesiones 4G avanzan con una ejecución del 93,32 % e inversiones por COP 67,23 billones en CAPEX (inversión de capital o Capital Expenditure con cifras a diciembre 2025). Se trata de aquellas concesiones que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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Las concesiones 4G tienen una ejecución del 93 %: ¿cómo van las 5G?

Por su parte, Accesos Norte a Bogotá registra un avance del 89,40 %, Tercer Carril Bogotá – Girardot, 82,23 %, Popayán – Santander de Quilichao, 57,31 % y Malla Vial del Meta, 19,60 %.

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¿Cómo van las 5G?

En cuanto a las concesiones 5G, los seis proyectos alcanzan una ejecución del 27,68 %, con una inversión de $16,71 billones. Se destacan los avances en los proyectos:

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Accesos Cali y Palmira, con el 69,42 %.

La Troncal del Magdalena 2, con el 43 %.

Buga Buenaventura, con 31,45 %.

La Troncal del Magdalena 1, con el 22,10 %.

La ANI defiende que destrabó hitos críticos para la ejecución de Accesos Norte 1, Accesos Norte 2 y ALO Sur, habilitando el inicio de obras y la articulación de infraestructura estratégica para fortalecer la movilidad, la conectividad regional y la continuidad de los proyectos.

El avance de estos proyectos también se refleja en el empleo: las concesiones 4G generan cerca de 30.000 puestos de trabajo y las iniciativas 5G ya superan los 5.700 empleos, lo que contribuye al impacto positivo de la infraestructura en el desarrollo económico del país.

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