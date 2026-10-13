Las proyecciones del FMI para Colombia: menos crecimiento y más inflación

La economía mundial ha mostrado resiliencia, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que esa capacidad de resistencia tiene límites. En el informe “Perspectivas de la economía mundial” el organismo proyecta en 3,1 % el crecimiento mundial para este año, por debajo del desempeño del año pasado (3,5 %). Para 2027, el crecimiento sería de 3,4 %, un aumento frente a las proyecciones de abril (3,2 %).

Dos fuerzas están moldeando las perspectivas, según Silvana Tenreyro, consejera económica y directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La primera es el aumento en los precios de la energía y de otras materias primas por la guerra en Medio Oriente. La segunda es el auge de la inteligencia artificial que impulsa la demanda, beneficiando el comercio y la inversión.

Publicidad

Estas fuerzas, agregó la directora, empujan la actividad económica en direcciones opuestas, pero también presionan los precios. De acuerdo con el informe, la inflación mundial aumentaría 0,6 puntos porcentuales frente al registro de 2025, ubicándose en 4,7 %. Para 2027 sería de 4,1 %. Tenreyro explicó desde Bangkok, Tailandia, donde se realizan las reuniones del FMI y el Banco Mundial, que los costos de endeudamiento han aumentado en varias economías, en un momento en el que la deuda está en niveles elevados. De ahí que las preocupaciones y los riesgos fiscales se hayan intensificado.

Las perspectivas varían considerablemente entre países por las diferencias en su exposición a los precios de las materias primas, a la actividad relacionada con la IA y a los costos de endeudamiento. Se esperan mejores resultados de exportadores de energía que no están en la región del conflicto, así como de los países que se benefician de la inteligencia artificial.

Le puede interesar

Para América Latina y el Caribe, el FMI proyecta un crecimiento de 2,3 % en 2026 y de 2,5 % en 2027 (0,2 puntos porcentuales menos que el proyectado hace seis meses). La inflación sería del 4,2 % este año y del 4,1 % el próximo. “La recomendación del Fondo es mantener la atención en la inflación y asegurarse de prevenir efectos de segunda ronda derivados de este choque energético y de materias primas, tanto en los países exportadores como en los importadores”, dijo Tenreyro a El Espectador.

En el caso de Colombia, el FMI estima que el PIB crecerá 2,2 % en 2026, 0,4 puntos porcentuales por debajo del desempeño de 2025 y 0,1 puntos menos que lo estimado en abril de este año. Para 2027, la economía crecería 2,3 %, 0,2 puntos por debajo de lo proyectado hace seis meses. En el último Informe de Política Monetaria (julio) el equipo técnico del Banco de la República estimó un crecimiento de 2,5 % para este año y de 1,9 % en 2027.

El FMI también ajustó al alza las proyecciones de inflación para Colombia: en el informe publicado este martes indicó que en 2026 se ubicará en 6 % y en 2027 en 5,7 %. En abril había estimado 5,9 % y 5,2 %, respectivamente.

La inflación en Colombia duplica la meta del Banco de la República, que es 3 %. En septiembre la variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 6,29 % y los analistas proyectan que cerrará el año en 6,8 %. En el Informe de Política Monetaria el equipo técnico del Banco estimó que al cierre de 2026 la inflación estará en 6,9 %.

En su última reunión, la junta directiva del Banrep aumentó la tasa de interés a 12,25 %. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, explicó que uno de los factores que están impulsando la inflación es, justamente, el petróleo, que durante varias semanas ha estado por encima de los USD 100 en medio de la guerra en Oriente Medio. El jefe de la cartera destacó que más allá del golpe para los combustibles el aumento en el precio afecta una “enorme cantidad de bienes”, incluyendo fibras sintéticas para la ropa y el calzado, envases, detergentes, pinturas e incluso la pasta de dientes. Y, además, impacta el precio de los fertilizantes, claves para el agro y la industria.

Otro factor importante para entender el rumbo de la inflación en el país, según el ministro, es el terremoto del pasado 10 de agosto, que ha tenido impacto en los precios, principalmente por las afectaciones en el Valle del Cauca, una región importante para la logística y el transporte. A esto se suma el fenómeno de El Niño, que ya está impactando la producción agrícola, y el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos.

También lea: El Banrep subió las tasas: una inflación que no cede y otras razones detrás de la decisión

Los factores que pueden golpear la economía

El crecimiento de la economía mundial podría ser menor por tres factores que pueden limitar la resiliencia.

El primero es una interrupción más prolongada en la producción y transporte en Medio Oriente por la guerra, que aumentaría todavía más los precios del petróleo, el gas, productos refinados como la gasolina y el diésel y otras materias primas. Hasta ahora, la reorientación de los suministros de energía, la mayor producción de otros países y la sustitución por otras fuentes han ayudado a contener los efectos. Sin estos mecanismos, el crecimiento este año sería de 2,5 %, no de 3,1 %. El problema es que las opciones de ajuste están llegando a su límite y eventos como El Niño podrían aumentar las presiones.

El segundo límite a la resiliencia de la economía tiene que ver con la inteligencia artificial, que hoy es motor de inversión y crecimiento. Como las cadenas de suministro de la IA están concentradas en pocos países, sectores y empresas, advirtió Tenreyro, puede haber cuellos de botella; a esto se suma una posible corrección en las valoraciones de mercado y las amenazas a la ciberseguridad que podrían frenar el crecimiento y agregar riesgos para la estabilidad financiera.

El tercer límite es el fiscal, un tema que Colombia está sintiendo de cerca: mayores costos de endeudamiento podrían desplazar gastos esenciales y reducir el margen para enfrentar otras perturbaciones. “La política fiscal debe ser prudente para contener las presiones de demanda en un contexto de elevados riesgos inflacionarios. Los países con altos niveles de deuda y déficit deben iniciar una consolidación fiscal y garantizar que los déficits y, en última instancia, la deuda sigan una trayectoria descendente”, dijo la directora.

Publicidad

Agregó que cualquier medida de apoyo para enfrentar los mayores precios debe ser temporal y focalizada y que la política monetaria debe ser lo suficientemente restrictiva para garantizar que la inflación regrese oportunamente a su meta.

El Espectador seguirá informando desde Bangkok los principales debates y anuncios de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que finalizarán el 18 de octubre.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.