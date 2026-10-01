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El Banrep subió las tasas: una inflación que no cede y otras razones detrás de la decisión

La junta directiva del Banco de la República llevó la tasa de política monetaria a 12,25 % ante una inflación que duplica la meta, presionada por el petróleo y El Niño, y en medio de una crisis fiscal que ya llevó al Gobierno a acercamientos con el FMI.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
30 de septiembre de 2026 – 07:59 p. m.
Este año, la Junta del Banrep ha incrementado en cuatro ocasiones la tasa de interés.
Este año, la Junta del Banrep ha incrementado en cuatro ocasiones la tasa de interés.
Foto: Archivo

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La junta directiva del Banco de la República subió la tasa de interés al 12,25 %. La decisión sorprendió a la mayoría de los analistas, que proyectaban que se mantendría en 12 %. Cuatro directores votaron a favor de esta opción (un aumento de 25 puntos básicos), dos por mantenerla inalterada y uno por incrementarla en 50 puntos básicos. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, reveló en la rueda de prensa que el Gobierno estuvo con el grupo mayoritario.

Este año la junta ha incrementado en cuatro ocasiones la tasa de interés: 100 puntos básicos en…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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