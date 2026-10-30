Las tasas de interés se quedan quietas: ¿por qué el Banrep no las subió?

En su discusión, la Junta Directiva del Banco de la República consideró varios elementos. El primero fue la inflación anual de septiembre, que repuntó levemente hasta 6,29 %, algo por debajo de lo que esperaba el mercado, frente a una meta de 3 %. La inflación básica, que deja por fuera alimentos y regulados,…

El Banco de la República mantuvo sin cambios su tasa de interés este viernes 30 de octubre. La Junta Directiva decidió por mayoría dejarla en 12,25 %: cuatro directores votaron a favor de esa opción y tres, por subirla 25 puntos básicos.

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En su discusión, la Junta Directiva del Banco de la República consideró varios elementos. El primero fue la inflación anual de septiembre, que repuntó levemente hasta 6,29 %, algo por debajo de lo que esperaba el mercado, frente a una meta de 3 %. La inflación básica, que deja por fuera alimentos y regulados, fue en dirección contraria: bajó de 6,1 % en agosto a 6 % en septiembre. Sobre lo que viene, el Banco señaló que el fenómeno de El Niño es un riesgo al alza importante para los precios de los alimentos y de los regulados.

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También pesaron las expectativas de inflación: las de los analistas para diciembre de 2026 subieron levemente, a 6,9 %, y las de un horizonte de dos años se mantuvieron alrededor de 4 %.

¿Qué esperaba el mercado?

Antes de la decisión de este viernes, la mayoría de los analistas apostaba por otra subida de 25 puntos básicos, que llevaría la tasa de 12,25 % a 12,50 %. En la Encuesta de Expectativas de Citi, 13 de los 21 consultados esperaban ese aumento y ocho, que la tasa se mantuviera sin cambios.

La de ANIF mostró una proporción parecida: 13 de 19 por el alza y seis por la pausa, además de una Junta que, según los encuestados, votaría dividida.

El ambiente era distinto al de septiembre, cuando 18 de los 23 analistas de la encuesta de Citi esperaban que el Emisor dejara la tasa en 12 % y, en cambio, la subió a 12,25 %.

Por su parte, la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, publicada a mediados de octubre, también anticipaba un incremento de 25 puntos básicos y, según sus resultados, sería el último del año. La mediana de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc de octubre apuntaba en la misma dirección.

Bancolombia también esperaba el alza. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad, indicó que el Banrep no tendría espacio para una pausa y que la Junta aprobaría el aumento por mayoría, aunque con una votación aún dividida.

El rumbo de las tasas de interés

La tasa de 12,25 % es la más alta desde marzo de 2024. Desde diciembre de 2025, el Banco la ha subido 300 puntos básicos, es decir, tres puntos porcentuales. De ese recorrido, 275 puntos básicos se acumularon en el primer semestre.

En julio, el Emisor frenó el ciclo de alzas. Fue una decisión apretada: cuatro miembros de la Junta votaron por mantener la tasa y tres, por subirla 50 puntos básicos. La pausa duró poco. En septiembre, el Banco la subió 25 puntos básicos, de 12 % a 12,25 %, algo que el mercado no esperaba. La votación fue otra vez dividida: cuatro directores respaldaron el aumento, dos pidieron mantener la tasa y uno quería subirla 50 puntos básicos. En su comunicado, la Junta dijo que con esa decisión la política monetaria seguía siendo “restrictiva”.

Con la decisión de este viernes, la tasa se queda donde la dejó septiembre. La diferencia está en los votos: ahora fueron tres los directores que pedían otro aumento de 25 puntos básicos.

¿Qué dijo el Banrep sobre la salud de la economía colombiana?

En una rueda de prensa a la que no acudió el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, leyó un comunicado con tres mensajes: una economía que habría desacelerado su crecimiento, una ley de rescate económico, presentada por el Gobierno el jueves, que el Banco apenas empieza a estudiar, y una política monetaria que sigue siendo restrictiva.

“La decisión adoptada por la Junta Directiva mantiene una política monetaria restrictiva, consistente con la perspectiva de una senda de inflación decreciente en 2027”, dice el texto.

El documento indica que “el crecimiento anual de la economía colombiana se habría desacelerado en el tercer trimestre, frente a lo observado en el trimestre anterior”. Según el texto, los indicadores de demanda interna apuntan a un menor crecimiento del consumo, tanto público como privado. Además, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de agosto y las encuestas de la industria manufacturera y del comercio al por menor “señalan un bajo desempeño de los sectores productivos”.

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En cuanto a las finanzas públicas, la Junta destacó la importancia de que el proyecto de ley de rescate económico, radicado el jueves en el Congreso, se estudie con rigor.

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Se trata de un texto de 106 artículos, con medidas de gasto público (es decir, para reducir lo que gasta el Estado) y cambios en materia de impuestos para aumentar sus ingresos. Busca recortar el gasto de 2027 y reducir el déficit fiscal, y llega una semana después de que el Gobierno expidiera por decreto el presupuesto de ese año, de COP 634,95 billones.

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Sobre el aumento del IVA que plantea el proyecto, Villar dijo que “puede tener impactos inmediatos sobre los precios”, pero planteó dos consideraciones. La primera: ese efecto debe sopesarse con el hecho de que un menor déficit fiscal, un ajuste de las finanzas públicas asociado a ese aumento, “reduce las presiones y ayuda en el proceso de reducción general de la inflación”. La segunda: según el gerente, el proyecto plantea que “una parte importante de esos cobros de IVA sobre productos de la canasta familiar serían devueltos a una porción importante de la población a través de mecanismos expeditos en los cuales el Banrep podría colaborar”.

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El gerente también se refirió a la relación entre las cuentas del Estado y la inflación. Según dijo, “un ajuste fiscal como el que se plantea en el proyecto de ley de rescate ayuda a la política monetaria a cumplir con sus objetivos”. Explicó que el déficit fiscal, además de generar deudas que pueden volverse insostenibles, “genera excesos de demanda que dificultan el proceso de convergencia hacia la meta”.

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“Una de las razones por las cuales estamos tan fuertemente desviados de la meta es el aumento del déficit fiscal que tuvimos en períodos recientes”, afirmó Villar. Si ese déficit se va corrigiendo gradualmente con el apoyo de la nueva ley, “va a ser más fácil la tarea para el Banrep”, agregó.

¿Para qué sirve la tasa de interés del Banrep?

El Banco de la República es llamado el "banco de los bancos": cuando una entidad financiera necesita plata prestada, casi siempre por un día, es a su puerta a la que toca. Lo que cobra por ese préstamo se llama tasa de política monetaria, y llegó a esta reunión en 12,25 %.

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Esa tasa es el punto de partida de casi todos los demás intereses del sistema. Si al banco le sale más caro conseguir dinero, lo normal es que tarde o temprano cobre más por prestarlo, y eso puede sentirse en los créditos de consumo, las tarjetas, la vivienda y los préstamos a las empresas. Quienes ahorran, por ejemplo en un CDT, también suelen ver mejores ofertas de rentabilidad. Cuando la tasa baja, el movimiento va en sentido contrario.

Ahora bien, el efecto de las decisiones del Banrep no es inmediato: depende de cada producto financiero. Quien tiene una deuda a tasa variable podría notar un cambio en su cuota; quien piensa pedir un crédito probablemente vea la diferencia al cabo de unas semanas.

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¿Por qué mueve la tasa el Banrep? Para enfriar o calentar la economía. Con el crédito más caro, hogares y empresas tienden a gastar e invertir menos, y eso le quita presión a los precios. Es la herramienta con la que el Banco busca llevar la inflación, que en septiembre fue de 6,29 %, hacia su meta de 3 %.

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