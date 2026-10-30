Aunque inicialmente el Gobierno prometió que el ajuste se haría solo recortando gasto, la ley radicada en la tarde del jueves en la Cámara de Representantes también trae impuestos. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el 70 % de la ley recae en un "apretón" del cinturón del Estado, con la…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso la "ley de rescate económico", un proyecto con 106 artículos que, según el Ejecutivo, pretende desactivar una bomba de tiempo fiscal que podría llevar a Colombia a la quiebra.

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Frutas, café, internet y boletas de cine: todo lo que tendría IVA de 19 % con la ley fiscal

Aunque inicialmente el Gobierno prometió que el ajuste se haría solo recortando gasto, la ley radicada en la tarde del jueves en la Cámara de Representantes también trae impuestos. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el 70 % de la ley recae en un "apretón" del cinturón del Estado, con la reducción de burocracia, menos contratos y control en los gastos. Por esta vía se promete ahorrar COP 44,6 billones en 2027 y COP 76,1 billones en 2030.

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El otro 30 % viene del bolsillo de los colombianos. Uno de los cambios más profundos y relevantes está en el famoso IVA. "Se modifica de manera radical la estructura y el funcionamiento. Con la ley se eliminan prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones de IVA y por esta vía terminan quedando gravados la gran mayoría de bienes y servicios", dijo a El Espectador Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA.

En la lista de lo que tendría un IVA de 19 % con la ley fiscal están el café, la mayoría de las frutas, la sal y el queso fresco. También sentirían el golpe el internet fijo de los hogares de estratos 1, 2 y 3, las boletas de cine y espectáculos y los computadores de hasta 50 UVT (COP 2,6 millones en 2026) que hasta ahora no pagaban este impuesto.

La medida, agregó Correa, viene de la mano de un programa llamado "EfectIVA". El vicepresidente Restrepo explicó que 19 millones de colombianos, los más pobres, “dejarán de pagar IVA” porque se les devolverá este impuesto. Si la ley es aprobada, los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones recibirán este beneficio: en promedio, informó Hacienda, se entregarán COP 213.000 mensuales por hogar. El primer pago se haría a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Los cambios en el IVA

El proyecto pasa a la tarifa general, de 19 %, varios artículos que hoy están en 0 % o con la tarifa diferencial de 5 %. La ley establece dos momentos: la fecha de expedición y enero de 2028.

Lo que estaba en 0 % (exentos y excluidos) y pasaría a 19 %

Desde la expedición de la ley:

Apuestas y juegos de azar en línea

Compras por plataformas internacionales de comercio electrónico sin importar el monto (hoy excluidas hasta USD 200)

El internet fijo de hogares de estratos 1 y 2

Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior

Licencias de software para contenidos digitales, servidores y nube

A partir de enero de 2028:

Frutas: en la lista están banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas

Hortalizas: tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo

Granos: fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo

Sal, miel, queso fresco, camarones de cultivo, café verde y cacao en grano

Animales vivos: ganado, cerdos, aves, pollos y peces

Insumos para el campo como varios fertilizantes, plaguicidas, semillas, tractores, maquinaria y sistemas de riego

Tecnología: computadores de hasta 50 UVT (COP 2,6 millones en 2026); celulares y tabletas de hasta 22 UVT; bicicletas, bicicletas y motos eléctricas y patinetas de hasta 50 UVT

Paneles solares

Boletas de cine, conciertos, eventos deportivos y culturales, internet para estrato 3, telefonía local de estratos 1 a 3, servicios agropecuarios

Lo que estaba en 5 % y pasaría a 19 %

Desde la expedición de la ley:

Licores, vinos y aperitivos

Vehículos eléctricos e híbridos (carros, buses y camiones); motos eléctricas y bicicletas (eléctricas o no) de más de 50 UVT y sus baterías, motores y cargadores

Desde enero de 2028:

Café tostado, azúcar, chocolate de mesa, harinas, pastas y cereales industriales

Alimentos para animales, algunas herramientas y maquinaria agrícola

Servicios de vigilancia, aseo, conserjería y empresas temporales de empleo; almacenamiento de productos agrícolas

Como el 5 % desaparece, algunos artículos que tenían esta tarifa pasan a 0 % desde enero de 2028:

Salchichón, butifarra y mortadela

Medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud

Madera en bruto

Para los combustibles el cambio establecido en la ley es por tramos (por eso no lo incluimos en la lista). En la gasolina, incluyendo la de aviación, desde 2028 el ingreso al productor pasaría de 5 % de IVA a 19 % y las estaciones de servicio empezarían a cobrar este impuesto sobre su margen. Por el contrario, en el ACPM (diésel) el tramo del productor y la venta al público quedarían excluidos. No es posible determinar los efectos en el precio final porque dependerá de cómo lo ajusta el Gobierno.

Alimentos como carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, papa, yuca, panela, pan, arepa y agua se mantienen en 0 %, así como medicamentos, toallas higiénicas, servicios de salud, educación, transporte público, servicios públicos y arriendos de vivienda.

También lea: ¿Debe ser "rescatada" la economía colombiana? Así se llegó a la ley de ajuste fiscal

¿La #LeyDeRescate aumentará el IVA? NO.

✅ 19 millones de colombianos recibirán la devolución del IVA que pagan en sus compras.⁰✅ 35 millones no tendrán un aumento en el IVA.⁰✅ Canasta básica, alimentos esenciales, salud y educación quedan por fuera de estas medidas. pic.twitter.com/GK15k1JVNj — MinHacienda (@MinHacienda) October 30, 2026

Otros cambios claves en impuestos de la ley fiscal

Aumenta la carga tributaria para personas naturales: más personas tendrán que pagar, habría menos descuentos y más retención en la fuente.

Para las empresas, la propuesta incluye un menor impuesto de renta bajando la tarifa general del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.

Las instituciones financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y proveedores de infraestructura del mercado de valores, entre otras, tendrían cinco puntos adicionales en el impuesto sobre la renta hasta 2030: su tarifa sería del 38 % en 2027 y del 36 % entre 2028 y 2030. Aplica si la renta gravable es igual o superior a 120.000 UVT.

A partir de 2027, si se aprueba la ley, habría cambios en el impuesto al patrimonio: el umbral subiría de 72.000 a 95.500 UVT y el impuesto desaparecería desde 2031.

El Ministerio de Hacienda destacó el “RUGE para la inversión”: una medida para incentivar las grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo, que consiste, según la cartera, “en una rebaja de la tarifa de renta”, con una tarifa de 20 % para proyectos que arranquen en 2027 o 2028 y de 26 % desde 2029.

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