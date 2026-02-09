Las vías cerradas por las lluvias: estos son los corredores más afectados por el clima

Cierre de la vía Santa Marta - Palomino por afectación del puente. Foto: Hellen Lara

Las lluvias que generó el frente frío y la ola invernal han afectado el estado de las vías en Colombia. Tanto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como el Instituto Nacional de Vías (Invías) han reportado cierres en los corredores de siete departamentos.

Para este lunes 9 de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que se han presentado precipitaciones fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, occidente de Nariño, norte y occidente de Antioquia, Tolima, occidente de Meta, occidente de Cundinamarca, Huila, Vaupés y Amazonas.

También hubo lluvias moderadas a ligeras en el sur de Santander, sectores de Boyacá, oriente de Cundinamarca, centro de Vichada, Caldas, Quindío y Risaralda. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo mayormente nublado con tiempo seco.

Además, para este lunes se estima que las precipitaciones de mayor consideración se ubicarían en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, occidente de Boyacá y de Cundinamarca, Vaupés y Amazonas.

Ahora bien, los departamentos con novedades viales son: Magdalena, Huila, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca.

Los principales daños se han registrado en corredores concesionados en la costa Caribe. La afectación más grave se ubica en el puente Jalisco, en la vía que conduce de Montería a Puerto Rey, vía en manos de la concesión Ruta al Mar.

Las condiciones climáticas también dejaron incomunicados a Necoclí con Arboletes, Antioquia, debido a que hace algunos días se cayó el Puente Mulatos.

Además de las anteriores, hay dos estructuras más comprometidas: en el corredor Santana-Mocoa Neiva (municipio de Hobo) y en la vía Santa Marta-Paraguachón.

Las demás afectaciones incluyen caídas de árboles, deslizamientos de tierra y caídas de piedras. Aunque tampoco faltan las restricciones viales por cuenta del mantenimiento, como es el caso de la Vía La Victoria - Cartago.

Este es el panorama completo:

Vale aclarar que las anteriores son vías principales. Los corredores terciarios suelen verse más afectados por las condiciones climáticas debido a los deslizamientos, derrumbe o inundaciones de las vías destapadas.

