Lluvias limitan movilidad en Arauca, Casanare y Boyacá: pérdidas por COP 300 millones

El gremio pide al Gobierno priorizar inversiones para reducir la vulnerabilidad de la red vial. Foto: UGRD

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Las lluvias volvieron a dejar al descubierto uno de los problemas más persistentes de la infraestructura nacional: basta con que aumente el caudal de los ríos o se registren deslizamientos para que varias regiones queden prácticamente incomunicadas.

Esta vez, los cierres viales entre Yopal, Arauca y Boyacá ya afectan la movilidad de cerca de 2.500 pasajeros cada día, según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal.

El gremio señaló que las pérdidas acumuladas superan los COP 300 millones como consecuencia de las restricciones en los corredores afectados.

Pero el problema no termina en los viajeros; un solo cierre puede retrasar el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales a municipios cuya conexión con el resto del país depende casi exclusivamente de la red vial.

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Para la Aditt lo que ocurre es el reflejo de un rezago histórico en la infraestructura regional. Las vías terciarias y los puentes siguen concentrando buena parte de la vulnerabilidad de la red, por lo que cada temporada de lluvias reproduce un escenario similar.

“Lo que hoy ocurre en Arauca, Casanare y Boyacá confirma que el país sigue enfrentando las mismas dificultades cada vez que se presentan temporadas de lluvias”, advirtió.

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La organización pidió al Gobierno nacional, así como a las administraciones departamentales y locales, acelerar la recuperación de los corredores afectados y priorizar inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de estas conexiones estratégicas.

El llamado apunta a que las soluciones no se limiten a atender las emergencias. “Garantizar la conectividad de los territorios no puede depender únicamente de la atención de las emergencias, sino de una política de Estado que cierre las brechas en infraestructura vial y fortalezca la conectividad regional”, señaló Aditt.

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Mientras continúan las labores para restablecer el tránsito en los corredores afectados, el operador XM y el Ideam han señalado la alta probabilidad de un Niño muy fuerte.

Es decir, cuando rebote la emergencia climática de las lluvias, del otro lado espera una temporada de sequía.

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