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¿Lo llaman de un número desconocido? Así puede frenar la publicidad y evitar fraudes

Los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam durante 2025. Aunque la Ley “Dejen de fregar” permite limitar las llamadas comerciales a través del Registro de Números Excluidos, los usuarios también deben aprender a identificar en qué casos se puede tratar de un fraude.

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Redacción Economía
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Muchas personas no contestan las llamadas de números desconocidos porque automáticamente asumen que será publicidad o incluso un fraude. Según la Ley 2300 de 2023, los productores y proveedores de bienes y servicios pueden contactar a su lista de números entre las 8:00 am y las 3:00 pm de lunes a viernes. Aun así, la sensación es que sucede con mayor frecuencia.

Durante el 2025, las y los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam, un 70 % más que en el 2024, de acuerdo con un informe de Truecaller.

¿Qué es el Registro de Números Excluidos y cómo se usa?

A partir del 2023 se…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Linda(22737)Hace 47 minutos
    Es inútil inscribirse en dicho registro, antes de hacerlo, recibía de 10 a 12 llamadas al día de núm. nacionales, luego de hacerlo, recibo entre 6 y 8, de las cuales, dos son de núm. internacionales. El asunto está desbordado, el acoso es constante y estamos completamente desprotegidos.
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