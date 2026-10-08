¿Lo llaman de un número desconocido? Así puede frenar la publicidad y evitar fraudes

Durante el 2025, las y los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam , un 70 % más que en el 2024, de acuerdo con un informe de Truecaller.

Muchas personas no contestan las llamadas de números desconocidos porque automáticamente asumen que será publicidad o incluso un fraude. Según la Ley 2300 de 2023, los productores y proveedores de bienes y servicios pueden contactar a su lista de números entre las 8:00 am y las 3:00 pm de lunes a viernes. Aun así, la sensación es que sucede con mayor frecuencia.

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A partir del 2023 se empezó a implementar el Registro de Número Excluidos (RNE), que da la posibilidad de restringir llamadas o contenido publicitario siempre y cuando se inscriba en el registro.

El 11 de octubre de 2023, hace tres años, entró en vigencia la Ley 2300 de 2023, mejor conocida como “Dejen de Fregar”. Dicha ley permite que los colombianos puedan inscribirse en el RNE para evitar la recepción de llamadas spam o mensajes publicitarios.

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Esta iniciativa está regulada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y las o los ciudadanos se pueden inscribir a través de este portal: www.tramitescrcom.gov.co. Este registro no tiene ningún costo. No llegarán correos o mensajes solicitando algún pago para el RNE, pero sí les llegará un correo electrónico con un enlace para validar el registro. Este vendrá directamente de la CRC.

Una vez en el registro, los ciudadanos podrán decidir de qué empresas o canales no desean recibir mensajes comerciales o publicitarios.

La ley “Dejen de fregar” está orientada a proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos, pero también exige a las empresas o proveedores de bienes y servicios que se inscriban antes de remitir información comercial a sus clientes. Es decir, todos los productores o proveedores de estos bienes tienen la obligación de consultar el registro antes de contactar a los consumidores que se encuentren inscritos en el RNE.

Las personas pueden decidir también los canales por los cuales no quieren recibir información: mensajes de texto, mensajes por aplicaciones, correos electrónicos o llamadas telefónicas.

Las empresas frente al RNE

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de vigilar, investigar y sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones de estas empresas.

De acuerdo con la ley estas empresas tienen que sí o sí registrarse en la plataforma de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, allí deben crear un usuario y una contraseña para que puedan consultar el listado de los clientes que ya están registrados y así mismo abstenerse de enviar información o de llamar a quienes no autorizaron.

Las personas que sigan recibiendo información de estos proveedores después de haber anunciado que no querían recibirla, pueden denunciar su caso ante la SIC.

Ahora bien, ¿qué sucede con los datos personales que se ingresan en el registro? La Ley 2300 de 2023 también afirma que ninguna empresa podrá acceder a información adicional de sus clientes, únicamente conocerán si el usuario solicitó o no la exclusión de ser contactado a través de un determinado canal.

¿Cómo prevenir el fraude a través de las llamadas?

Las llamadas también pueden ser fraudes. Usualmente, empiezan con alguna urgencia: “su cuenta está siendo vaciada”, “su familiar está detenido”, “hay una compra en el sistema que no se reconoce”, entre otras.

Después, piden información, un código o que se descargue alguna aplicación, mientras exigen que la llamada se mantenga en secreto. Estas ya son señales de alerta.

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Pero además, hay que desconfiar cuando la persona que llama tiene información sobre usted, por ejemplo: su nombre completo, su número de cédula o los bancos donde tiene alguna cuenta. Según Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, estos datos circulan por filtraciones y los estafadores los usan para generar confianza.

“Hay datos que no se entregan por teléfono, nunca: claves, códigos que llegan por SMS o WhatsApp, el código de seguridad de la tarjeta ni el acceso a la banca en línea. Ese código de verificación es la llave de su cuenta; quien se lo pide es, casi siempre, quien quiere entrar”, afirma.

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El experto advierte que no se deben instalar aplicaciones que le permitan a otra persona acceder a su celular ni tampoco compartir pantalla porque alguien se lo indica en una llamada. Esto evitaría que quien está detrás de la línea tome el control de su celular a distancia.

“Colombia enfrenta un panorama de ciberseguridad cada vez más desafiante, en línea con una tendencia que vemos en toda la región. Los ciberdelincuentes combinan técnicas cada vez más sofisticadas con estrategias de ingeniería social para aprovechar algo tan cotidiano como una llamada, un mensaje o una interacción en redes sociales”, dice Álvarez.

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