XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), informó que se presentó un evento en la red de transmisión de ISA Energía en el suroccidente del país que, “sumado a la fragilidad de la red en la región por atentados recientes en el sistema a otros agentes”, ocasionó las interrupciones en la prestación del…

Este martes, aproximadamente desde las 6:30 p.m., se reportó una interrupción del servicio de energía eléctrica en municipios de Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y Huila.

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Lo que se sabe del apagón en municipios de Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá

XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), informó que se presentó un evento en la red de transmisión de ISA Energía en el suroccidente del país que, “sumado a la fragilidad de la red en la región por atentados recientes en el sistema a otros agentes”, ocasionó las interrupciones en la prestación del servicio de energía eléctrica. Todavía no está claro qué causó el evento.

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Cedenar, la empresa de centrales eléctricas de Nariño, informó que hubo una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kV que conectan la subestación San Bernardino, Cauca y la de Jamondino, Pasto. Esta infraestructura, explicó la empresa, es la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional.También se están presentando fallas en la señal de internet en algunos sectores.

⚠️ #ComunicadoDePrensa Hacia las 6:30 p. m. se presentó una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kV que conectan a Nariño con el Sistema Interconectado Nacional.

CEDENAR apoya las maniobras de restablecimiento en coordinación con el CND.#CEDENAR #Nariño pic.twitter.com/XzJcl86xzw — Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (@Cedenaroficial) November 25, 2026

Las autoridades siguen investigando si la explosión se debió a un atentado por parte de grupos armados ilegales.

En contexto: Autoridades investigan si apagón en Nariño fue un atentado de grupos armados

XM informó que desde el Centro Nacional de Despacho (CND) se están coordinando las medidas necesarias para prestar el servicio en los municipios afectados y determinar las causas de la interrupción del sistema eléctrico. El operador del sistema no dio más detalles sobre las zonas afectadas ni el número de personas sin servicio.

"Se reporta falla sobre el anillo sur del país, que deja sin energía al sur de Cauca, el departamento de Nariño, Putumayo, sur del Huila y Caquetá. Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica", afirmó el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

También hubo pronunciamientos desde el Legislativo. Erick Velasco, representante a la Cámara de Nariño, afirmó que el apagón “genera serias preocupaciones sobre la seguridad energética del suroccidente del país”. Además, solicitó a las autoridades competentes claridad sobre la causa principal de la falla teniendo en cuenta que “se han registrado dos atentados a granjas eléctricas en menos de 30 días”.

De acuerdo con Blu Radio, el servicio se ha restablecido en varias zonas de Pasto y que las centrales eléctricas de Nariño están activando un plan de contingencia para rehabilitar el servicio de a poco.

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