Primera cosecha de arroz en 2026: las medidas del Gobierno para atajar la crisis del sector

La crisis de los arroceros no se fue con el año viejo. De hecho, los productores y la industria dicen que ahora el panorama es peor, previo a la primera cosecha del año, que comienza a recogerse desde mediados de febrero.

Han sido tantas las alertas que ha dado el sector que han realizado varias mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, Fedearroz, juntas directivas de distritos de riego, líderes de las zonas, organizaciones del sector y representantes de la industria.

Como resultado de dicho trabajo, se establecieron varias medidas que buscan apoyar a los arroceros. Se trata de las resoluciones 042 y 043, que permiten mantener el régimen de libertad regulada de precios con nuevos valores y un mecanismo de apoyo directo “con el objeto de asumir un pago diferencial entre el valor regulado y el valor del mercado para que los pequeños, medianos y los grandes productores puedan poner su cosecha en la industria molinera”, explicó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

En detalle, la Resolución 000042 del 4 de febrero de 2026 establece los mecanismos y el precio obligatorio de compra con régimen de libertad regulada de precios para las compras que se realicen sin apoyos directos del Estado. “Dicho precio constituye un piso de protección obligatorio en el mercado”, según el ministerio.

Así queda el precio base:

Villavicencio, Acacías, Guamal, Restrepo 1.352.765 San Martín, Granada, Puerto Lleras y Puerto López 1.336.756 Yopal, Aguazul y Nunchía 1.320.747 Villanueva 1.328.751 Pore 1.304.738 1.464.828 Ibagué, Piedras 1.480.837 Huila 1.456.824 Valle del Cauca 1.464.828 Norte de Santander 1.352.765 Córdoba, Magdalena y Antioquia 1.320.747 Sucre, Atlántico y Bolívar 1.320.747 Cesar, Guajira y Santander 1.366.370 Arauca 1.116.559

Mientras que la Resolución 000043 del 4 de febrero de 2026 dicta los mecanismos y el precio excepcional de compra con apoyo directo del Estado. Este programa permite, de forma excepcional y voluntaria, que la industria compre arroz paddy verde a un precio base distinto, siempre que el productor se inscriba al programa para que el Estado complemente la diferencia mediante un apoyo directo.

Lo anterior significa que el Estado pagará un apoyo directo adicional con el objetivo de que todos los productores reciban un ingreso final protegido. Los recursos de apoyo para los productores pequeños es de al menos COP 80.000 por cada tonelada vendida, para los medianos de hasta COP 64.000 y a los grandes productores hasta COP 28.000.

Así quedan los precios con el apoyo estatal:

Villavicencio, Acacías, Guamal y Restrepo 163.000 San Martín, Granada y Puerto López 161.000 Yopal, Nunchía y Aguazul 159.000 Villanueva 160.000 Pore 157.000 Espinal, Saldaña, Lérida, Ambalema, Venadillo, Chicoral, Purificación 173.000 Ibagué, Piedras 172.000 Huila 175.000 Valle del Cauca 173.000 Norte de Santander 163.000 Córdoba, Magdalena y Antioquia 159.000 Sucre, Atlántico y Bolívar 159.000 Cesar, Guajira, Santander 164.200 Arauca 133.491

Requisitos para el apoyo directo

Para que los arroceros puedan beneficiarse de los recursos que destinará el Gobierno, deberán cumplir algunos requisitos y presentar los siguientes documentos:

Inscripción en el programa antes del 20 de febrero de 2026 ( diligenciar en este enlace ).

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia legible del RUT.

Tiquete de báscula expedido a partir del 1 de febrero de 2026.

Factura electrónica o documento equivalente expedido durante la vigencia del presente programa.

Acreditar la condición de productor activo de arroz paddy verde, mediante registro y trazabilidad productiva para los años 2024 y 2025 a través del pago de la cuota de fomento parafiscal.

Documento que acredite la relación de tenencia con el predio donde tuvo lugar el cultivo (certificado de tradición y libertad o contrato de arrendamiento).

Con lo anterior, el Minagricultura simplificó los requisitos para que los productores accedan al programa de apoyo directo. Y es que este era una de las quejas frecuentes entre los arroceros, pues se les dificultaba el acceso.

Otras medidas complementarias

El Gobierno Nacional también avanza en:

La estructuración de un Fondo Nacional de Salvamento (FONSA) para apoyar a los arroceros con carteras vencidas del año anterior. El inicio de operaciones de un nuevo programa FAIA de ciclo corto para productores de arroz. La activación de instrumentos financieros, tales como los Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) destinados a la construcción y/o mejoramiento de infraestructuras de secado, almacenamiento y transformación para asociaciones y organizaciones arroceras.

Con todos estos esfuerzos, el Gobierno busca conducirán a que la industria reinicie compras de arroz paddy verde con precios claros en todo el país, garantizando la absorción de la cosecha. Ya que esa era una de las mayores preocupaciones de los arroceros: no poder vender el grano.

Ahora la pelota está en la cancha del sector industrial, pues es el que deberá facilitar las compras respetando los precios mínimos establecidos en las resoluciones.

