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Los precios de las telecomunicaciones suben y el regulador enciende las alertas

Este año, los precios de las telecomunicaciones han registrado un notable repunte. La CRC pone la lupa a posibles efectos derivados de la fusión entre Tigo y Movistar.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
¿Cómo llamar desde un celular a un teléfono fijo?
Con corte a septiembre, la variación anual llegó al 4,45 %, un resultado atípico frente al comportamiento de años anteriores.
Foto: Getty Images - PM Images

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Internet se ha convertido en un pilar de la sociedad, fundamental para el trabajo, la educación, el transporte, la salud y el entretenimiento. Su importancia es tal que en Colombia fue declarado servicio público esencial. Por eso, cualquier variación en sus precios tiene un impacto directo en el bolsillo de todos.

Este año, los precios subieron. Según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2026 consolida la variación anual más alta que se ha registrado en los últimos cinco años en el rubro de información y…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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Comentarios
  • Pipo Solarte(exbqo)Hace 1 hora
    La cartelización entre operadores privados que se reparten los mercados y acuerdan precios para multiplicar ganancias ha sido una práctica común en la oligopólica economía colombiana. Ya conocíamos los carteles del papel higiénico y los pañales del azúcar, de las tarifas eléctricas, etc. Ahora les quedó más fácil con las fusiones hechas. Ya sabemos la "efectividad" de los controles del gobierno y sus funcionarios aceitados y endulzados bajo cuerda.
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