Los precios del productor en Colombia subieron en octubre, según el DANE

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Los precios que reciben los productores en Colombia subieron 0,79 % en octubre frente a septiembre, según el Índice de Precios del Productor (IPP) que publicó este viernes, 6 de noviembre, el DANE. Un año atrás, en el mismo mes, el índice había caído 0,81 %.

El IPP mide cómo cambian los precios de los bienes en su primera etapa de comercialización, es decir, cuando salen del productor y antes de llegar al consumidor. Según el DANE, es una de las herramientas para detectar por dónde puede transmitirse la inflación.

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