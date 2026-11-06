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Los precios del productor en Colombia subieron en octubre, según el DANE

El índice subió 0,79 % frente a septiembre, impulsado por la minería (3,80 %), el petróleo crudo, las papas y los plátanos. En octubre de 2025 había caído 0,81 %.

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Redacción Economía
En 2025 Colombia debe establecer un instrumento para que la minería de carbón tenga una infraestructura resiliente al cambio climático. / Bloomberg
Imagen de referencia. / Nicolo Filippo Rosso, Bloomberg
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Los precios que reciben los productores en Colombia subieron 0,79 % en octubre frente a septiembre, según el Índice de Precios del Productor (IPP) que publicó este viernes, 6 de noviembre, el DANE. Un año atrás, en el mismo mes, el índice había caído 0,81 %.

El IPP mide cómo cambian los precios de los bienes en su primera etapa de comercialización, es decir, cuando salen del productor y antes de llegar al consumidor. Según el DANE, es una de las herramientas para detectar por dónde puede transmitirse la inflación.

La minería fue el único sector por encima del promedio, con 3,80 %. Agricultura, ganadería y pesca avanzó 0,46 % e industria, 0,24 %. Entre los productos que más empujaron el índice al alza estuvieron el petróleo crudo (4,18 %), las papas (13,14 %) y los plátanos (17,46 %), que en conjunto aportaron 0,72 puntos porcentuales. Del otro lado, restaron 0,29 puntos las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas (-11,27 %), el oro (-2,29 %) y los cítricos (-5,47 %).

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Según su procedencia, los precios de los bienes exportados subieron 2,39 %, los de los importados, 0,57 %, y los de los producidos para consumo interno, 0,31 %.

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En lo corrido del año hasta octubre, el IPP acumula una variación de 6,53 % frente a diciembre de 2025. En los últimos doce meses, el aumento es de 4,54 %, comparado con octubre de 2025.

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Por Redacción Economía

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