Henao es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en derecho de la Universidad de Salamanca. Actualmente es miembro de las juntas directivas de…

El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en…

"Tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto", dijo el mandatario.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Luis Felipe Henao es el nuevo gerente del Fondo Milagro, el vehículo financiero creado para canalizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia por el terremoto.

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Henao es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en derecho de la Universidad de Salamanca. Actualmente es miembro de las juntas directivas de Ecopetrol y de EPM. Fue ministro de Vivienda, Entidad y Territorio en el periodo de 2013 a 2016 (Gobierno Santos) y secretario general de los ministerios del Interior, Justicia y Ambiente.

La designación de Henao llega horas después de la renuncia de Jaime Uribe, el empresario antioqueño que había asumido la gerencia del Fondo el pasado 21 de agosto, por la polémica que generaron los salarios del Fondo Milagro.

En contexto: Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, renunció en medio de polémica por salarios

La senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico) publicó los salarios, después de consultar por la nómina en un derecho de petición. Uribe tenía un sueldo de COP 39 millones y 19 de los 27 cargos asignados a la gestión del Fondo recibían entre COP 30 millones y COP 39 millones. La nómina de la entidad sumaba aproximadamente COP 765 millones mensuales.

Desde el Congreso se ha cuestionado la gestión del Fondo. Esta semana, Uribe faltó, nuevamente, a una citación del Congreso para explicar los avances en la atención a los damnificados por el terremoto, pero en respuesta a un cuestionario a la Comisión Accidental Bicameral, informó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de COP 624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. De ese monto, con corte a la fecha de la comunicación, el Fondo solo había adelantado procesos contractuales por COP 7.440 millones.

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