Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, renunció en medio de polémica por salarios

"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato", afirmó el presidente Abelardo de la…

Renunció Jaime Uribe, el empresario encargado de la gerencia del Fondo Milagro, el vehículo financiero creado para canalizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato", afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

Publicidad

El mandatario también dijo que "nadie tiene el puesto asegurado" y que todos los funcionarios están en permanente evaluación.

Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles.



Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

Los salarios del Fondo Milagro

La polémica empezó el pasado 12 de noviembre cuando se conocieron los salarios de los funcionarios del Fondo Milagro. La senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico) publicó la información, después de consultar por la nómina en un derecho de petición.

En la tabla que publicó la senadora, Uribe tenía un salario de COP 39 millones y 19 de los 27 cargos asignados a la gestión del Fondo recibían entre COP 30 millones y COP 39 millones. La nómina de la entidad sumaba aproximadamente COP 765 millones mensuales.

También lea: "No los autorizo": De la Espriella ordenó reversar salarios de funcionarios de Fondo Milagro

El jueves, el presidente aseguró que los salarios del Fondo Milagro "no se compadecen" con la directiva de austeridad" y afirmó que no los autorizaba. También dijo que se tomarían "medidas correctivas". Este viernes se conoció la renuncia de Uribe.

¿Cómo va la ejecución de recursos del Fondo Milagro?

Esta semana, Uribe faltó, nuevamente, a una citación del Congreso para explicar los avances en la atención a los damnificados por el terremoto. Pero en respuesta al cuestionario a la Comisión Accidental Bicameral, informó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de COP 624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Los recursos provienen de un empréstito del Banco Mundial por USD 200 millones, incorporado al Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, el entonces gerente reportó que, con corte a la fecha de la comunicación, el Fondo había adelantado procesos contractuales por COP 7.440 millones. La cifra equivale a cerca del 1,19 % del presupuesto aprobado para ese programa.

Lea también: Fondo Milagro: cinco claves para entender qué es y cómo avanza

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.