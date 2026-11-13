Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, renunció en medio de polémica por salarios

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Renunció Jaime Uribe, el empresario encargado de la gerencia del Fondo Milagro, el vehículo financiero creado para canalizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.
"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato", afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.
El mandatario también dijo que "nadie tiene el puesto asegurado" y que todos los funcionarios están en permanente evaluación.
Los salarios del Fondo Milagro
La polémica empezó el pasado 12 de noviembre cuando se conocieron los salarios de los funcionarios del Fondo Milagro. La senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico) publicó la información, después de consultar por la nómina en un derecho de petición.
En la tabla que publicó la senadora, Uribe tenía un salario de COP 39 millones y 19 de los 27 cargos asignados a la gestión del Fondo recibían entre COP 30 millones y COP 39 millones. La nómina de la entidad sumaba aproximadamente COP 765 millones mensuales.
También lea: "No los autorizo": De la Espriella ordenó reversar salarios de funcionarios de Fondo Milagro
El jueves, el presidente aseguró que los salarios del Fondo Milagro "no se compadecen" con la directiva de austeridad" y afirmó que no los autorizaba. También dijo que se tomarían "medidas correctivas". Este viernes se conoció la renuncia de Uribe.
¿Cómo va la ejecución de recursos del Fondo Milagro?
Esta semana, Uribe faltó, nuevamente, a una citación del Congreso para explicar los avances en la atención a los damnificados por el terremoto. Pero en respuesta al cuestionario a la Comisión Accidental Bicameral, informó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de COP 624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Los recursos provienen de un empréstito del Banco Mundial por USD 200 millones, incorporado al Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, el entonces gerente reportó que, con corte a la fecha de la comunicación, el Fondo había adelantado procesos contractuales por COP 7.440 millones. La cifra equivale a cerca del 1,19 % del presupuesto aprobado para ese programa.
Lea también: Fondo Milagro: cinco claves para entender qué es y cómo avanza
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GONZALO(02bph)•Hace 3 horasEl que debía renunciar es el que lo nombró…
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Gilberto(54899)•Hace 3 horasUna prueba más de cómo la Mujer de Abelardo convirtió su "Fondo Milagro" en el ansido botín familiar y/o de sus compinches. Y de las decisiones del "ILEGAL", ni hablar.
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Roger(66110)•Hace 4 horasAbelardeandose la plática de las víctimas del terremoto mientras las mismas siguen durmiendo en cambuches… Calladitos hasta que los sacaron a la luz… Bienvenidos a la patria milagro?
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Berta Lucía(2263)•Hace 5 horasNo son personas, son buitres, aves carroñeras que sin embargo viven diciendo "gracias a dios" y que van a misa los domingos. Son bazofia y posiblemente delincuentes de cuello blanco. Es imposible que DLE no supiera el monto de los salarios; sólo que cuando se destapó, se vio en la necesidad de pedir renuncias.
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OPINION(76384)•Hace 5 horasSe sintieron pillados. Señores del ESPECTADOR no sean tan complacientes con el gobierno, a quien le cabe en la cabeza que el presidente no sabía pues claro que sí, semejantes sueldos y la gente si ayuda se gastan la plata en la nómina y después…descarados ladrones de gran cuello blanco VIVA LA PATRIA MILAGRO QUE VIVA CRISTO REY… FIRMEEE POR LA PATRIA DE LADRONES
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Francis(54396)•Hace 5 horasNo creo que el Presidente no supiera, entonces, no tiene control de sus funcionarios. Y sale como a demostrar que no sabía y a corregir. Una falla tener funcionarios que se llevaron millones de un fondo sin hacer nada, que triste.
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Alvaro(63032)•Hace 5 horasSe llevo mas de 100 millones en salarios sin hacer un …
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Dion Casio(66071)•Hace 6 horasUstedes creen que si no se hubiera sabido la estructura salarial del FM el mal llamado presidente hubiera pedido la renuncia de su amigo? Obvio que no porque su gobierno es de una ambigüedad alarmante. UN desperdicio tan evidente borra los argumentos de la socorrida reforma tributaria , de que deficit nos hablan, de que derroches acusaban a Petro?
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Jimena(41612)•Hace 6 horasFarsantes, Abelardo nos cree pendejos.Ay no, no sabia, cuanto ganaba este Señor en el Fondo Milagro y mientras tanto mi Cali, Pereira y las demás zonas afectadas, llevadas.Donde está la plata que entró port el terremoto, donde está? Yo solo sé que el Karma existe, que existe, existe.Esto es jugar con el sufrimiento de las personas y aparte contratistas que vienen del anterior gobierno, que no se ganan 39 millones de pesos, demorandoles los pagos, porque este gobierno es muy "ético": TERRIBLE¡¡.
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Augusto(3ewhu)•Hace 6 horasNo necesitamos gerentes, necesitamos administradores públicos profesionales
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Alvaro(63032)•Hace 6 horasY todos los demás deben renunciar. Salarios de 30 millones más las prestaciones son de 45. Y los damnificados a la intemperie. Corrupción nuestro cáncer.
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Juancho(17942)•Hace 6 horasEstas conductas tan bajas no las tapan con 100 novias de Petro.
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Enrrique(25171)•Hace 6 horasSos un bandido, igual que mi "ratita" ! … bienvenido a la patria milagro.
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javier(96673)•Hace 6 horas¿Acaso De la Espriella no sabía cuánto era el sueldo mensual del gerente del dicho fondo para la reconstrucción? Este gobierno cree que está mandando para tontos.
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JoseM(89881)•Hace 6 horas.. falta la renuncia del presidente y vice.. por el mismo motivo
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javier(96673)•Hace 6 horasEl tenebroso personaje que es De la Espriella no atina a nada. Y es cierto: que se "disfrace" de Presidente. ¡Qué indigno es!
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samuel(77552)•Hace 6 horasLa feria de los millones a costa de los damnificados por el terremoto. Semejante desfachtez°°
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WilsonP(f5y1z)•Hace 7 horasGracias a la supervisión, seguimiento y cuestionamiento de la bancada del Pacto Histórico y algunos senadores de la Alianza Verde, se ha podido frenar algunos de los excesos de este corrupto gobierno, unas gotas en medio del silencio cómplice de las bancadas oficialistas y los medios de comunicación, el miedo y la ambición los lleva a la inmoralidad de sus actos.