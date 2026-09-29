Colombia se acerca al FMI: alto funcionario del Fondo habló de la situación fiscal del país

En la evaluación, el FMI revisa el plan fiscal, las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía. “Esto constituye, además, un primer paso para profundizar el diálogo sobre nuevas formas de…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella está analizando las opciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis fiscal. El lunes, Colombia solicitó la Consulta del Artículo IV, una evaluación que realiza el Fondo de la economía y de los planes macroeconómicos.

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En la evaluación, el FMI revisa el plan fiscal, las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía. “Esto constituye, además, un primer paso para profundizar el diálogo sobre nuevas formas de colaboración con el Fondo”, informó el Ministerio de Hacienda.

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Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, se reunió esta semana con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico de la cartera. En el encuentro, según informó el Gobierno, se analizaron las iniciativas para estabilizar las finanzas públicas y las posibilidades de cooperación con el organismo.

“Colombia puede recurrir a una larga trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para afrontar los desafíos actuales y sentar las bases del crecimiento futuro”, afirmó Clarke en un espacio con cuatro medios de comunicación, incluido El Espectador.

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Las fortalezas del país, agregó Clarke, son claves en un contexto donde está primando la incertidumbre y los rápidos cambios tecnológicos. “La política fiscal tendrá que desempeñar un papel importante. Unas finanzas públicas sólidas pueden ayudar a crear un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo”, dijo.

El subdirector del FMI afirma que es fundamental entender de qué maneras Colombia podría impulsar la productividad y para eso es necesario sentar bases más sólidas que permitan sopesar los obstáculos fiscales que tiene el país a nivel estructural.

Para Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, los acercamientos con el FMI abren la posibilidad de “tener una entidad experta independiente acompañando al gobierno a trazar una senda creíble de sostenibilidad fiscal. Para la experta, esta es la señal de disciplina fiscal que necesitan los mercados.

El país todavía está analizando cómo se financiará el presupuesto del próximo año. En 2027, según los cálculos de Minhacienda, Colombia enfrentaría un déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) sin precedente, de 9,4 % del PIB. La propuesta del Gobierno es bajarlo a 7,2 % con la aprobación de la ley de rescate económico, que llegaría al Congreso el próximo mes. Este año, el déficit cerraría en 7,2 % tras un recorte de gasto por COP 20 billones.

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“En esta coyuntura, una acción fiscal oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales puede fortalecer la confianza, reducir los costos de endeudamiento y generar un mayor margen para el gasto prioritario, incluyendo las cuestiones sociales. Además, una acción fiscal oportuna y creíble facilitará la labor del Banco Central, ya que el mandato de lograr una inflación baja y estable se verá respaldado por finanzas públicas sostenibles y sólidas”, sostuvo Clarke en el encuentro.

Para afrontar la crisis fiscal, sostiene el funcionario, será necesaria una “cooperación estrecha y sostenida entre los tomadores de decisiones, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil”. Si hay consenso se pueden generar garantías de durabilidad y sostenibilidad de las reformas, dice Clarke.

Cortesía del FMI: Esteban Vega La-Rotta Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

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