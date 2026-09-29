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Colombia se acerca al FMI: alto funcionario del Fondo habló de la situación fiscal del país

Nigel Clarke, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que una acción fiscal “oportuna y creíble” para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas puede fortalecer la confianza de los inversionistas, disminuir los costos de endeudamiento y abrir más espacio para la inversión privada, el empleo y el gasto social prioritario.

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Redacción Economía
29 de septiembre de 2026 – 06:08 p. m.
Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI. 28 de septiembre 2026. USO EXCLUSIVO PARA NOTAS DE ESTE EVENTO.
El subdirector gerente del FMI en Colombia, Nigel Clarke. Cortesía del FMI: Esteban Vega La-Rotta
Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella está analizando las opciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis fiscal. El lunes, Colombia solicitó la Consulta del Artículo IV, una evaluación que realiza el Fondo de la economía y de los planes macroeconómicos.

En la evaluación, el FMI revisa el plan fiscal, las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía. “Esto constituye, además, un primer paso para profundizar el diálogo sobre nuevas formas de…

Por Redacción Economía

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