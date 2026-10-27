Colombia coloca USD 5.200 millones en bonos y enfrenta el reto de contener su deuda

El país fijó el precio de los bonos con vencimiento en 2032, 2037 y 2056 con unos rendimientos del 7,05 %, 7,65 % y 8,15 %, respectivamente, por debajo de las negociaciones iniciales sobre el precio, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. La operación…

Colombia vendió el lunes un volumen récord de USD 5.200 millones en bonos denominados en dólares, en un momento en que el nuevo Gobierno se compromete a frenar el creciente déficit presupuestario y a volver a situar la deuda del país en una senda sostenible.

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El país fijó el precio de los bonos con vencimiento en 2032, 2037 y 2056 con unos rendimientos del 7,05 %, 7,65 % y 8,15 %, respectivamente, por debajo de las negociaciones iniciales sobre el precio, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. La operación superaría los USD 4.950 millones en deuda global vendida en enero.

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La medida se produce semanas después de que funcionarios del Gobierno iniciaran conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para debatir soluciones a lo que, según afirman, es el mayor déficit fiscal de la historia.

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"Más que una apuesta táctica para aprovechar el mejor momento del mercado, creo que debe interpretarse como una emisión necesaria dentro del plan de financiación", afirmó Juan David Ballen, director de estudios económicos de Aval Asset Management. "El Gobierno necesita estos recursos".

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El presidente Abelardo de la Espriella declaró el domingo que el Gobierno presentará en breve una propuesta con medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El proyecto de ley de ajuste se produce tras la polémica aprobación del presupuesto nacional, que se promulgó por decreto después de que el Senado y la Cámara de Diputados no lograran conciliar sus diferencias sobre una de las disposiciones. A raíz de ello, De la Espriella destituyó al ministro del Interior, Rodrigo Lara.

El mes pasado, los principales responsables económicos de Colombia expresaron a los inversores en Nueva York su optimismo respecto a que el Congreso aprobará el plan de austeridad del Gobierno y sugirieron que el endeudamiento externo del país para el próximo año podría rondar los USD 15.000 millones, casi la mitad de la cantidad prevista en el presupuesto.

El Gobierno tiene un déficit de financiación de USD 3.000 millones este año, y es probable que el resto de los ingresos se destine a la prefinanciación para 2027, según Alejandro Arreaza, economista de Barclays en Nueva York. Los bonos en dólares del país cotizaban ligeramente a la baja ese día.

El nuevo Gobierno ha culpado a su predecesor, Gustavo Petro, de los desequilibrios en las cuentas del país, que se dispararon después de que este suspendiera los límites de gasto en 2025. Para hacer frente a la presión, el Gobierno recurrió a estrategias poco ortodoxas de gestión de la deuda, que incluyeron recompras agresivas de bonos y un polémico swap de rendimiento total en francos suizos. Aunque estas medidas supusieron un alivio a corto plazo, añadieron presión adicional a los futuros costes del servicio de la deuda.

BBVA, Itaú y JPMorgan Chase & Co. están gestionando la operación, según la fuente, que pidió permanecer en el anonimato debido a que la información es confidencial.

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