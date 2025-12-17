Canal de Panamá logra ingresos récord mientras China y EE. UU. se disputan venta de puertos

Actualmente, la vía conecta 189 rutas marítimas y 1.920 puertos y por ella transita hasta el 6 % del comercio mundial. Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

Panamá obtuvo un ingreso récord por las operaciones de su canal interoceánico durante un año marcado por la recuperación de los tránsitos luego de una sequía, informó este miércoles la autoridad de la ruta.

El Tesoro Nacional recibió en esta ocasión US 2.965 millones, según se anunció en un acto en el que el presidente panameño, José Raúl Mulino, recibió un cheque simbólico de manos de varios trabajadores.

La vía, que opera con agua de lluvia, se vio afectada en 2023 y 2024 por una sequía que obligó a reducir considerablemente el número de tránsitos. Sin embargo, en 2025 volvieron las precipitaciones y eso permitió ir eliminando gradualmente las restricciones en el tráfico de buques.

“El promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior” por el impacto del fenómeno de El Niño, dijo la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado.

El canal, construido por Estados Unidos en 1914, ha aportado más de US 30.000 millones desde que pasó a manos panameñas en 1999. Aporta el 6 % del PIB y una quinta parte de los ingresos corrientes en las arcas nacionales.

Por la ruta circula un 5 % del comercio marítimo mundial, lo que generó ingresos totales por US 5.700 millones en el pasado año fiscal.

Los números récord

El Canal de Panamá entregó al fisco un aporte de US 2.965 millones correspondientes al año fiscal 2025, la cifra más alta desde que la vía pasó a manos panameñas, de acuerdo con información oficial.

Este resultado supera los aportes de años anteriores. En 2024, la transferencia fue de US 2.470,7 millones, mientras que en 2023 y 2022 alcanzó US 2.544,59 millones y US 2.494,4 millones, respectivamente.

En paralelo, los ingresos totales del Canal aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025 frente al periodo anterior y llegaron a US 5.705 millones, un monto que incluso superó lo presupuestado para ese ejercicio, que era de US 5.623,5 millones, según informó la administración de la vía interoceánica.

El presupuesto del Canal para 2025 contemplaba una utilidad neta de US 3.761 millones de dólares y un aporte directo al Estado de US 2.789,5 millones, una meta que finalmente fue superada.

Según precisó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el aporte de US 2.965 millones está compuesto por 2.372 millones de excedente económico de la operación, US 591 millones por derechos por tonelada y US 2 millones por tasas asociadas a servicios públicos prestados por el Estado.

La ACP señaló que estos resultados estuvieron asociados al retorno de los niveles de los lagos a condiciones de normalidad, lo que permitió mantener un calado de 50 pies, incluso durante la estación seca. Como resultado, el promedio diario de tránsitos de buques de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior, afectado por el fenómeno de El Niño.

Hacia adelante, el Canal proyecta ingresos por US 5.207,2 millones en 2026, una cifra inferior a la de 2025, ante la expectativa de una reducción en los tránsitos de barcos en un entorno de mayor incertidumbre para la economía mundial.

Desde su transferencia a Panamá el 31 de diciembre de 1999, el Canal ha entregado al fisco aportes superiores a los US 29.000 millones, según cifras oficiales.

En qué va la venta de puertos del Canal

En paralelo al desempeño operativo del Canal, la venta de dos puertos estratégicos en sus accesos se encuentra estancada por presiones políticas y comerciales.

Según informó The Wall Street Journal, la operación para vender los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico (operados por la hongkonesa CK Hutchison) a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock se ha frenado por exigencias del Gobierno chino.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, Pekín ha condicionado su aval a que la naviera estatal china Cosco tenga una participación mayoritaria en el consorcio, superior a la de BlackRock o a la de la suiza MSC. Las personas consultadas aseguran que el acuerdo se encuentra actualmente en un “punto muerto irresoluble”.

La Casa Blanca considera “inaceptable” un eventual “control chino” de esos puertos, al estimar que podría poner en riesgo la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Desde China, un alto funcionario señaló que Pekín busca incluir el control de estas infraestructuras en las negociaciones comerciales en curso con Washington.

El acuerdo inicial, anunciado en marzo, contemplaba la venta de más de 40 puertos operados por CK Hutchison en distintos países (incluidos los dos en Panamá) por un monto cercano a los US 23.000 millones.

La operación fue presentada tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la influencia china en el Canal, en un contexto en el que más del 40 % del tráfico de contenedores entre Estados Unidos y Asia cruza esta vía. Actualmente, la vía conecta 189 rutas marítimas y 1.920 puertos y por ella transita hasta el 6 % del comercio mundial.

