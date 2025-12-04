Cayó producción cafetera en noviembre, pero exportaciones siguen firmes en el tablero global

Más de 560.000 familias se dedican al café en el país. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fotografía del café colombiano a cierre de año tiene luces potentes y sombras profundas.

De un lado, las exportaciones están firmes y la demanda interna sigue estable. Del otro, la producción cae de manera acelerada, aunque previsible, por el impacto del clima.

En medio del pulso, el presidente Donald Trump, quien reconfiguró el tablero global del grano al desmontar, hace apenas un mes, los aranceles que él mismo había impuesto.

Para el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, el balance mezcla resiliencia, riesgos y la capitalización de un momento que difícilmente se repetirá.

La producción de noviembre cayó 28 % frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 1,26 millones de sacos. No fue una sorpresa para el sector. Bahamón mencionó que la tendencia venía desde octubre por las condiciones climáticas.

Menos floración y menor llenado del grano significan menos café disponible; y cuando eso ocurre en el segundo semestre —históricamente el más fuerte—, el efecto se siente de inmediato.

Para el periodo julio-diciembre, la Federación proyecta 7,1 millones de sacos, un descenso cercano al 12 % frente al año anterior. La proyección técnica original anticipaba una caída de un millón de sacos, cifra que noviembre ratificó.

Que Colombia esté produciendo menos no implica que la cadena esté quieta. Implica, más bien, que el mercado está absorbiendo todo lo que sale —y más—, una señal que puede ser positiva para el precio.

“Aunque el semestre cierra con la reducción prevista en oferta, el desempeño exportador y el consumo estable confirman la resiliencia del sector. La tarea inmediata será capitalizar esta estabilidad de los precios mientras avanzamos en fertilización, renovación y escalamiento industrial”, escribió Bahamón en X.

El consumo local se mantiene en 2,27 millones de sacos al año, una cifra estable.

Por su parte, las exportaciones totales suman 12,05 millones de sacos en lo corrido del año, un crecimiento del 9 % frente a 2024. La Federación —que no es la única exportadora— creció incluso más: 23 %, alcanzando una participación del 20,7 % del total.

Y las importaciones de noviembre —84.000 sacos— duplicaron las del año pasado. En los últimos 12 meses ya superan el millón de sacos.

EE. UU. tumbó los aranceles y redibujó el tablero

El contexto internacional cambió drásticamente hace un mes, cuando Estados Unidos eliminó las tarifas arancelarias al café de todos los orígenes. El gremio lo celebró como un logro diplomático y técnico. Y no es para menos: el país era el tercer proveedor del mercado estadounidense, en un escenario en el que Brasil pagaba tarifas de hasta 50 %, Vietnam hasta 20 % y Colombia 10 %.

El fin de ese esquema iguala la cancha. Lo que venía siendo una ventaja relativa —Colombia era más competitivo porque Brasil llegaba con un castigo arancelario— se diluye.

La competencia vuelve a jugarse en tres variables que el consumidor final no ve, pero que mueven el mercado global: precio, calidad y logística.

Aun así, Colombia llega con buena inercia. Entre enero y agosto, las exportaciones hacia EE. UU. crecieron 14,7 %, mientras Brasil caía 20,7 %.

Las lluvias intensas previstas para el próximo semestre y el “descanso fisiológico” de los cafetos tras una cosecha excepcional anticipan una caída natural en la producción, lo que supondría un golpe para 560.000 familias cafeteras.

Colombia exporta casi todo lo que produce y el precio internacional sigue jugando a favor, pero la sostenibilidad del momento, ya anticipada, depende de clima, logística, seguridad en zonas productoras y decisiones políticas fuera de nuestras fronteras.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.