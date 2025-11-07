Colombia cerraría 2025 con el mayor déficit primario en 20 años: Banco de Bogotá

Pese al alivio de las tasas internacionales y el dólar más barato, el gasto público se dispara en un año preelectoral, mientras el Banco de la República alerta que la inflación bajará más lento de lo previsto. Foto: Getty Images

Colombia está gastando como si estuviera en crisis, pero sin crisis. Esa es, en esencia, la advertencia del Banco de Bogotá, que en su más reciente informe proyecta que el país cerrará 2025 con un déficit primario superior al 3 % del PIB, el más alto desde los años noventa y la pandemia.

El “déficit fiscal” es el hueco entre lo que el Gobierno recauda y lo que gasta, sin contar intereses de deuda.

Según el documento, el país se consolidaría como el más desequilibrado fiscalmente del grupo LAC5 (Chile, Perú, Brasil, México y Colombia) por segundo año consecutivo, según datos del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y lo más preocupante es que, a diferencia de los noventa o de 2020, no hay una recesión ni un choque global que justifique ese hueco.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), es decir, en el plan de cuentas públicas a diez años, el Gobierno había calculado un déficit primario de 2,4 % del PIB, pero el banco proyecta que terminará más cerca de 3,4 %, unos COP 61,8 billones (equivalente a casi tres veces el presupuesto anual de transporte).

La diferencia obedece, principalmente, a un faltante de recaudo estimado en COP 8 billones por sobreestimar los ingresos por renta e IVA, y un sobregasto de al menos COP 10 billones frente a lo planeado.

Paradójicamente, las condiciones financieras globales han jugado a favor: el dólar más débil, el descenso de los rendimientos internacionales y las operaciones de manejo de deuda han reducido el pago de intereses del 4,7 % al 3,5 % del PIB.

Un riesgo fiscal sin alarma social

El informe subraya un contraste inquietante. Si se mantiene el ritmo de gasto y los ingresos no crecen, el país podría encaminarse a una crisis fiscal de mediano plazo, con efectos visibles en tasas de interés, inflación y empleo.

Una “crisis fiscal”, explica el documento, ocurre cuando los desbalances entre ingresos y gastos llevan al Gobierno a medidas extremas: impago de deuda o emisión de dinero. En un país como Colombia, altamente dependiente de capital extranjero, eso podría provocar fuga de inversión, devaluación, alza de precios y pérdida de empleos.

Los sectores más expuestos serían petróleo, finanzas, manufactura y comercio, que concentran tres cuartas partes de la inversión extranjera directa y emplean a cerca de 10 millones de personas.

Por ahora, el buen comportamiento del dólar y el crecimiento interno han evitado una tormenta, pero el informe advierte que si la Reserva Federal no reduce tasas como se espera, o si la incertidumbre electoral local frena la inversión, el deterioro fiscal podría hacerse evidente de golpe.

Inflación terca y gasto acelerado

El diagnóstico del Banco de la República se cruza con esta preocupación fiscal. En su más reciente Informe de Política Monetaria, el gerente técnico Hernando Vargas advirtió que la inflación bajará más lento de lo previsto y que la economía “opera cerca de su plena capacidad”.

En su proyección, la inflación total subiría de 4,8 % a 5,2 % en el tercer trimestre, mientras la inflación básica (la que excluye alimentos y energía) se estancó en 4,8 % desde marzo.

El técnico esbozó los motivos: un consumo privado aún fuerte, el aumento del salario mínimo de 2025, la reducción de la jornada laboral y alzas en arriendos, alimentos y bienes importados.

Pese a la apreciación del peso, los costos logísticos y de servicios mantienen la presión. El Banco proyecta que la inflación terminará 2025 en 5,1 % y 2026 en 3,6 %, es decir, la meta del 3 % no se cumpliría antes de mediados de 2026.

Mientras tanto, la tasa de política monetaria seguirá en 9,25 %, un nivel que busca sostener la estabilidad financiera sin frenar el consumo.

El rompecabezas macroeconómico: crecer gastando

El Banrep estima que el PIB crecerá 2,6 % en 2025 y 2,9 % en 2026, cifras modestas pero estables. El impulso proviene del consumo privado, las remesas y el gasto público, mientras las exportaciones de petróleo y carbón caen.

Por su parte, el Banco de Bogotá resume el asunto macroeconómico: Colombia está gastando como si estuviera en crisis, creciendo como si no la hubiera, y confiando en que el mundo seguirá dándole aire financiero.

Pero el aire se acaba. Y si el próximo Gobierno no ajusta las cuentas, el país podría enfrentar una “potencial crisis fiscal”, con efectos “relevantes”, según la entidad financiera.

