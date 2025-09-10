Lo que hay detrás del regreso de Colombia al mercado de bonos en Europa

Billetes de 50, 20, 10 y 5 euros. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Bloomberg Creative Photos

Colombia volvió al mercado europeo de deuda después de una década, pero lo más importante no es el monto emitido ni la acogida de los inversionistas, sino los objetivos que persigue el Gobierno con esta operación.

Según el Ministerio de Hacienda, la emisión en euros responde a una estrategia de diversificación de riesgos, mejora del perfil de la deuda externa y alivio de los vencimientos más cercanos, en un escenario en el que las tasas internacionales muestran una tendencia a la baja.

Todo esto ocurre en un contexto ampliamente conocido: la estrechez fiscal y la incertidumbre sobre las fuentes de ingresos del Estado en años venideros.

ABC de la operación

La operación anunciada por el Gobierno incluye dos movimientos: por un lado, la colocación de €4.100 millones en tres bonos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036; por otro, la recompra de €715 millones en papeles que vencían en marzo de 2026.

Con esto, el Gobierno asegura ingresos y, paralelamente, reduce el riesgo de refinanciación el próximo año, uno de los puntos críticos en la administración de la deuda.

A través de un comunicado publicado este miércoles, el Ministerio de Hacienda explicó que, al emitir en euros, Colombia abre una nueva curva de referencia en esa moneda.

Esto le permite ampliar su base de inversionistas más allá de los tradicionales tenedores de bonos en dólares, reducir costos de financiamiento y mejorar la estructura de la deuda externa en el mediano plazo.

Además, la emisión se da en un contexto favorable: las tasas internacionales han caído frente a los niveles de hace algunos meses, lo que facilita obtener condiciones más competitivas.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el resultado se traducirá en ahorros fiscales por menor pago de intereses, un alivio adicional para las finanzas públicas.

La alta demanda de inversionistas internacionales (que superó los €25.000 millones) fue resaltada por Hacienda como una señal de confianza en la gestión de la deuda pública colombiana.

En esa línea, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, destacó que “con esta transacción cumplimos varios objetivos relacionados con la mitigación de riesgos y reducción del costo de la nueva deuda, contemplados en los pilares de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo”.

