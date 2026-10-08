Colombia podrá avanzar en la contratación de hasta EUR 497 millones en nuevos créditos externos con el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), después de que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitiera concepto favorable a las operaciones. Los recursos contribuirán a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, en momentos en que el costo de la deuda colombiana en los mercados financieros se ha elevado por las preocupaciones sobre las cuentas fiscales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia podrá contratar EUR 497 millones de deuda con el banco de desarrollo de Alemania

Se trata de tres empréstitos de libre destinación, es decir, recursos que la Nación podrá utilizar para financiar las necesidades generales contempladas en el presupuesto, y no para un proyecto específico. Según el Ministerio de Hacienda, las operaciones tendrán condiciones de tasa de interés, plazo y período de gracia favorables para el país.

Publicidad

La cartera destacó particularmente el costo financiero. La tasa ofrecida por KfW está alrededor de 200 puntos básicos, o dos puntos porcentuales, por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros. Hacienda sostiene que esa diferencia representa un menor costo frente a acudir directamente a los mercados de capitales y, por tanto, un ahorro en el servicio de la deuda.

(Le puede interesar: Colombia le volvió a tocar la puerta al FMI y esta vez podría no ser mala noticia)

📌La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió conceptos favorables a la Nación para celebrar tres empréstitos de libre destinación por EUR 497 millones con KfW de Alemania

🔗: https://t.co/whFr9kAZPx pic.twitter.com/NjsvCb5fHw — MinHacienda (@MinHacienda) October 8, 2026

Una fuente de financiación más barata en un mercado caro

La diferencia toma relevancia por el comportamiento reciente de la deuda pública colombiana.

Le puede interesar

Los TES a diez años comenzaron octubre con tasas superiores al 13 %. En las últimas semanas, el rendimiento llegó a ubicarse alrededor de 13,3 %, frente al 11,9 % registrado menos de dos meses antes. Cuando las tasas de los títulos suben, el Gobierno debe ofrecer un mayor rendimiento para conseguir financiación de los inversionistas.

Colombia llegó a ubicarse con las tasas de los bonos a diez años más altas de América Latina, por encima de Brasil, cuyo rendimiento se encontraba alrededor de 12,7 %. El aumento refleja, entre otros factores, la preocupación del mercado por la situación fiscal y la falta de señales claras sobre la trayectoria del ajuste de las finanzas públicas.

(Lea también: Gobierno propone ajustes al Presupuesto por COP 3,9 billones por sismo y crisis energética)

En ese escenario, conseguir recursos externos a una tasa inferior a la que está ofreciendo el mercado para los títulos colombianos puede reducir el costo de financiar al Estado.

El crédito con KfW, además, se enmarca en el respaldo del Gobierno alemán a Colombia para el cumplimiento de políticas y reformas estructurales, entre ellas las relacionadas con inclusión y cambio climático.

“Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República”, dijo Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.

(Siga leyendo: La inflación en Colombia subió en septiembre: alimentos y educación presionaron los precios)

La deuda llega en medio de las cuentas fiscales

El nuevo endeudamiento se conoce mientras el Gobierno enfrenta una situación fiscal compleja y busca recursos para cerrar sus cuentas.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estimó en septiembre que el déficit fiscal de Colombia llegará a 7,8 % del PIB en 2026, por encima del 7,2 % que proyecta el Ministerio de Hacienda.

Hacienda contempla un recorte de COP 21,7 billones para este año, mientras que el CARF calcula que el ajuste que efectivamente podría materializarse sería de unos COP 9,7 billones. La diferencia entre ambos escenarios es de aproximadamente COP 12 billones.

La brecha también aparece en las proyecciones para 2027. Hacienda estima que el déficit fiscal será de 9,4 % del PIB, mientras que el CARF calcula 9,5 %.

El CARF presenta su Informe al Congreso correspondiente a septiembre de 2026.



Se incluyen nuevos análisis sobre la situación fiscal, las perspectivas macroeconómicas y los retos para la sostenibilidad de la deuda pública.



Conozca el informe aquí: https://t.co/NwiOvAiDSg pic.twitter.com/ZcrboyKAUS — Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) September 30, 2026

En paralelo, el Gobierno ha reconocido la necesidad de buscar mecanismos para enfrentar las presiones sobre las finanzas públicas y anunció acercamientos con el Fondo Monetario Internacional.

Publicidad

Los créditos con KfW no resuelven por sí mismos ese problema. Su función inmediata es aportar financiación al Presupuesto General de la Nación de 2026 y hacerlo, según Hacienda, bajo unas condiciones financieras más favorables que las disponibles en el mercado de capitales.

¿Qué falta para que llegue el dinero?

El concepto de la Comisión Interparlamentaria es un paso dentro del proceso de contratación de los empréstitos. Las operaciones ya habían cumplido otros requisitos legales, incluido el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

Publicidad

Ahora el Ministerio de Hacienda deberá expedir las resoluciones que autoricen la suscripción de los respectivos contratos de crédito. Los desembolsos están previstos para finales de 2026.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.