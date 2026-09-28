 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia vuelve al FMI: qué busca el Gobierno y cuánto puede costar el ajuste fiscal

Hace un año el país canceló la línea de crédito que lo acreditaba como buen pagador. Hoy, con Hacienda hablando de un desangre de COP 11 billones mensuales, el Gobierno De la Espriella solicitó al Fondo una evaluación completa de la economía. Es el primer peldaño de una escalera cuyo destino final (crédito, sello o ambos) todavía nadie ha anunciado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
28 de septiembre de 2026 – 05:46 p. m.
Not Released (NR)
El acercamiento al FMI ocurre mientras Colombia busca cómo financiar sus cuentas y reducir el déficit fiscal.
Foto: Getty Images - Afry Harvy

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó este lunes al Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciar la Consulta del Artículo IV, la evaluación técnica independiente que el organismo hace con sus países miembros, casi un año después de que Colombia cancelara la línea de crédito que lo distinguía como buen alumno, y cinco meses después de que el gobierno anterior celebrara haber quedado a paz y salvo con el Fondo. No es todavía una solicitud de crédito, pero sí el primer paso formal de un acercamiento cuyo resultado definirá cuánto le…

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Colombia

Déficit fiscal

FMI

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • JUAN CARLOS(90619)Hace 28 minutos
    Como va Argentina con Milei y el FMI, un desastre. Esperar que esto no se repita en Colombia.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido