¿Cómo va la deuda externa del país?: esto dicen los datos del Banco de la República

El Banco de la República publicó el último informe sobre las deudas del país. En él se destaca que la deuda externa fue de USD 238.721 millones, lo que representa el 54,8 % del Producto interno Bruto (PIB) para noviembre de 2025.

Aunque tuvo una leve reducción si se compara con el valor anterior, de octubre (239.154 millones y el 54,9 % del PIB), la deuda creció frente a enero de 2025. En dicho mes el dato fue de 222.929 millones y del 53,2 % del PIB.

De otro lado, la cifra de noviembre tuvo una reducción de USD 433 millones y frente al primer mes del año pasado creció en USD 15.792.

El Banco de la República también muestra que la deuda del décimo mes de 2025 se compuso por USD 34,375 millones de corto plazo y USD 204.346 de largo plazo. Lo anterior corresponde al 14 % y cerca del 86 %, respectivamente.

Por sector, la mayor parte de la deuda corresponde a la pública, que fue de 144.546 millones de dólares y el 33,2 % del PIB. Mientras que el restante, de 94.175 millones de dólares y el 21,6 % del PIB fue por cuenta del sector privado, en el mes de noviembre de 2025.

