Así se repartirá la suma adicional al presupuesto en lo que queda…

Este monto se destinará al Fondo Milagro, al servicio de energía, al programa Colombia Mayor y a las prestaciones de la Fuerza Pública.

Este miércoles 25 de noviembre se aprobó la modificación del Presupuesto General de la Nación de 2026 en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor y nueve en contra. El cambio incluye una adición de COP 3,8 billones y traslados presupuestales por COP 1,47 billones.

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Así se repartirá la suma adicional al presupuesto en lo que queda del año:

COP 1,1 billones para el programa Colombia Mayor

COP 2,71 billones para el Fondo Milagro, destinado a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto. Este monto corresponde al recaudo de los alivios tributarios realizado por la Dian.

“Esos COP 2,7 billones no son para funcionamiento específicamente, quiero que eso quede con muy claro, para tranquilidad de todos. Esos recursos entran al Ministerio de Hacienda, al rubro de presupuesto, y estarán disponibles para trasladarse según las decisiones que tome el Fondo, por ejemplo, proyectos de reconstrucción”, sostuvo el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

En lo que compete los traslados presupuestales, se redistribuirán COP 1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las deudas con Air-e y garantizar la continuidad del servicio de energía, especialmente en el Caribe.

Luego, COP 238.762 millones se irán a las obligaciones prestacionales de la Fuerza Pública. Y, por último, se llevarán COP 27.527 millones para el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la intención de que complementen la financiación del programa Colombia Mayor.

El proyecto fue aprobado inicialmente por las Comisiones Económicas Conjuntas, el pasado 4 de noviembre y este martes 24 de noviembre, se notificó que también fue aprobado en el Senado.

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