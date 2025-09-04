Producción cafetera sube 19 % en agosto: ¿qué tan bueno luce el futuro del grano?

Cultivos y cosechas de café en Briceño Antioquia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Para nadie es un secreto que la producción de café ha brillado por sus grandes y permanentes números verdes durante los últimos meses. En el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) se dio a conocer cuáles fueron los resultados de producción durante el mes de agosto.

Según el informe, la producción de café creció 19 % con respecto al mismo mes del año anterior. Además, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la producción acumulada alcanzó 14.798.000 sacos de 60 kilos, con un aumento del 18 % respecto al ciclo pasado.

Si se pone lupa en agosto, la producción fue de 1.243.000 sacos, acompañada por una dinámica positiva en exportaciones e importaciones preliminares, así como un consumo interno creciente. Los inventarios cerraron en 1.034.000 sacos, con un incremento mensual de 74.000 sacos.

Las ventas externas confirman la buena hora. Según cifras del DANE, en julio, el grano tuvo un aumento en sus exportaciones de 70 % y fue, junto con el aceite palma, uno de los productos que apoyaron en mayor medida un crecimiento de 31,8 % en el sector agrícola.

La producción ha sido buena y se ha mantenido así desde hace ya varios meses, pero parece que se avecinan tiempo no tan amables.

¿Qué dicen los expertos?

A finales de agosto, Fedecafé y la Organización Internacional del Café (OIC), representadas por el gerente general de la federación, Germán Bahamón y la presidenta de la organización, Vanusia Nogueira, hablaron sobre los problemas que se avecinan y los logros que se han mantenido.

Durante el evento se ratificaron iniciativas clave para transformar territorios afectados por la violencia, como el apoyo al programa “Café por la paz”. Esta estrategia busca generar valor agregado y fomentar la paz a través del apoyo a productores que migraron de cultivos ilícitos hacia la caficultura legal, con acompañamiento de la Federación para mejorar la comercialización y fortalecer la economía local.

Lo bueno no siempre dura tanto

Sin embargo, de eso tan bueno no dan tanto. Según lo explicado por Bahamón el panorama para el próximo semestre es de moderación, con una proyección de caída en la cosecha de cerca del 11 %, atribuida al ciclo natural de las plantas y a condiciones climáticas irregulares.

Frente a esta situación, la OIC insiste en la importancia de enfocarse en la diversificación y la competitividad para lograr compensar la alta demanda del mercado global que podría exigir hasta 200 millones de sacos de café en 2030.

El sector cafetero continúa siendo un motor clave para la economía colombiana, con una producción y exportación que impulsan el desarrollo regional y nacional logrando posicionarse cómo uno de los productos no minero-energéticos que más exporta el país, pero los retos se avecinan y los expertos hacen un llamado a prevenir y afrontar la crisis desde otros frentes.

