Crecieron las importaciones colombianas a noviembre 2025: ¿cómo queda la balanza comercial?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de las importaciones para noviembre de 2025. En noviembre de 2025, fueron de USD 5.889,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 0,3 % frente al mismo mes de 2024, según las declaraciones de importación registradas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 2,9 % en el grupo de manufacturas. Este grupo participó con el 75,9 % del valor CIF total de las importaciones, seguido por agropecuarios, alimentos y bebidas con 15 %, combustibles y productos de las industrias extractivas con 9,1 % y otros sectores con menos de 0,1 %.

Así fue el resultado de las importaciones por sectores en noviembre de 2025:

Manufacturas: fueron de USD 4.472,2 millones CIF y presentaron un crecimiento de 2,9 % frente a noviembre de 2024. Debido a las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (7,8 %) y artículos manufacturados diversos (4,7 %).

Combustibles y productos de las industrias extractivas: fueron de USD 533,7 millones CIF y presentaron una caída de 21,6 %; como resultado de las menores compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-19,9 %).

Agropecuarios, alimentos y bebidas: fueron USD 881,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 4,1 %. Se explica por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (4,5 %).

Las importaciones en 2025

Respecto a lo corrido del año, (de enero a noviembre), las importaciones colombianas fueron USD 64.451,3 millones CIF y registraron un crecimiento de 10,3 %, frente al mismo periodo de 2024.

Las manufacturas fueron de USD 48.433,0 millones CIF y presentaron un crecimiento del 11,6 %, le siguieron los agropecuarios, alimentos y bebidas con USD 9.449,2 millones CIF y aumentaron 10,9 % y las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas cayeron 0,1 % y registraron USD 6.446,5 millones.

Las mercancías de origen China participaron con 27,4 % del total registrado en el periodo, debido a que se compraron más vehículos para el transporte de personas (119,7 %) y motocicletas y velocípedos (59,5 %). Le siguieron las originarias de Estados Unidos (23,1 %), Brasil (5 %), México (5 %), Alemania (3,3 %), India (2,5 %) y Japón (2,4 %).

Los países de origen que contribuyeron principalmente al crecimiento de las importaciones colombianas fueron: China (21,7 %) y Trinidad y Tobago (306,4 %). Mientras que las importaciones desde Francia (-16,9 %) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales negativos porque se dejaron de comprar aviones de más de 15.000 kg.

Una balanza en desequilibrio

Entre enero y noviembre de 2025 creció el desequilibrio de la balanza comercial porque aumentó el déficit. Esto quiere decir que Colombia importa más de lo que exporta.

La diferencia entre ambos rubros fue de USD 15.203,7 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2024 se presentó un déficit de USD 9.978,9 millones FOB.

