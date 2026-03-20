Crisis en Oriente Medio mantiene los precios del petróleo al alza

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Los precios del petróleo cerraron alza este viernes, luego que la falta de avances en la desescalada en Oriente Medio avivara los temores de interrupciones prolongadas en el mercado del crudo.

El precio del Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, subió un 3,26 % hasta los 112,19 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en abril, avanzó un 2,27 % hasta los 98,32 dólares por barril en su último día de cotización.

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Los participantes del mercado esperan que “los flujos energéticos mundiales se recuperen”, dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. “Pero por el momento, no parece haber ningún progreso en esa dirección”.

El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, permanece bloqueado.

Además, la guerra ha adquirido una nueva dimensión en los últimos días con ataques dirigidos directamente contra las instalaciones de producción de petróleo y gas, y no solo contra su infraestructura de almacenamiento y transporte.

El jueves, Teherán prosiguió sus ataques con drones contra la infraestructura energética en el Golfo, tomando como blanco una refinería saudí y otras dos en Kuwait.

El día anterior, la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo, ubicada en Catar, sufrió graves daños tras ataques iraníes en represalia por los bombardeos israelíes contra el yacimiento de gas South Pars/North Dome, compartido por Teherán y Doha.

El presidente estadounidense Donald Trump instó el jueves a Israel a cesar los ataques contra la infraestructura energética iraní, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió que acataría la orden.

Netanyahu también declaró que la guerra terminaría “antes de lo que la gente piensa”, lo que provocó una caída en los precios del petróleo crudo al inicio de la jornada.

Sin embargo, incluso si la guerra terminara rápidamente, “los precios probablemente bajarían, pero no volverían a los niveles anteriores a la guerra”, señaló Rasmussen.

Ello se debe principalmente a que los países importadores tendrán que reponer sus reservas, lo que generará una mayor demanda.

Los países integrantes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) han comenzado a liberar reservas de petróleo, tal como anunciaron a mediados de marzo, y se pondrá a disposición un total de 426 millones de barriles, en su mayoría crudo, según un comunicado de la AIE.

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