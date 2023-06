¿Cuáles son las posiciones laborales que más ocupan las mujeres colombianas?

Foto de referencia. / AFP Foto: REUTERS - JOHN VIZCAINO

Entre febrero y abril de 2023 la tasa de desempleo para las mujeres fue 13,9 % y para los hombres 8,3 %, reveló este martes el DANE. Además, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa global de participación (TGP) se ubicó en 24,1 puntos porcentuales (p.p.), la tasa de ocupación (TO) en 25,1 p.p. y la tasa de desempleo (TD) en 5,6 p.p.

“La mayor brecha en la tasa de desempleo entre mujeres y hombres por dominio geográfico en el trimestre móvil febrero - abril 2023, se presentó en centros poblados y rural disperso con 9,6 p.p., seguido de otras cabeceras con 5,9 p.p.”, indicó el DANE.

Lea también: Entre enero y abril el 84,9 % de los trabajadores de microempresas eran informales

Por actividad

Las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas fueron:

Comercio y reparación de vehículos (1.839 miles)

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1.712 miles)

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (1.269 miles).

De acuerdo con el DANE, las posiciones ocupacionales con un mayor número de mujeres ocupadas fueron empleado particular, trabajador por cuenta propia y empleado doméstico.

Mercado laboral de la población LGBT

Durante mayo de 2022 y abril 2023, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE estima que hay 474.000 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias (LGBT), que equivale al 1,3 % de la población mayor de edad en el país.

Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas se observa que la población LGBT fue de 319.000 personas, correspondientes al 1,7 % de las personas de 18 años y más para este dominio.

De acuerdo con la entidad, la tasa global de participación (TGP) de la población LGBT fue de 78,5 %, siendo 11,3 puntos porcentuales mayor que la de la población no LGBT (67,2 %). La tasa de ocupación de la población LGBT fue de 67,5 %, siendo mayor en 7,5 puntos porcentuales respecto a la de la población no LGBT (60 %). Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 14,1 % para la población LGBT, siendo 3,4 puntos porcentuales mayor a la de la población no LGBT (10,7 %).

Respecto a las poblaciones, “se observa que 102.000 personas LGBT se encuentran fuera de la fuerza laboral, es decir, el 21,5 % de la población LGBT en edad de trabajar, mientras que el 32,8 % (11,9 millones de personas) de la población no LGBT está fuera de la fuerza laboral”, detalló el DANE.

Le puede interesar: Así quedaron los pilares de la reforma pensional en el primer debate del proyecto

Por actividad

La rama de actividad económica que concentró el mayor número de personas ocupadas LGBT fue:

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (16,8 %)

Comercio y reparación de vehículos (15,4%)

Respecto a la posición ocupacional de los ocupados, se evidencia que las personas LGBT en su mayoría se encuentran en las posiciones: obrero, empleado particular (53,8 %) y trabajador por cuenta propia (36,0 %).

Mercado laboral población en condición de discapacidad

Durante el trimestre comprendido entre febrero y abril 2023, la tasa global de participación (TGP) de la población con discapacidad fue de 24,4 %, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,7 %, lo que significa una diferencia negativa de 42,2 puntos porcentuales entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupación, “se evidencia que hay una diferencia negativa de 37,8 puntos porcentuales (p.p.) entre la población con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 21,7 % y para la segunda de 59,5 %”, explicó el DANE.

Por actividad

Las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con discapacidad fue:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (21,5 %)

Comercio y reparación de vehículos (19,3 %)

“Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que presentaron mayor participación de la población ocupada con discapacidad en el trimestre móvil febrero – abril 2023, con 58,4% y 25,7%, respectivamente”, dijo el DANE.

Mercado laboral de la juventud

Entre febrero y abril 2023, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 56,1 %, registrando un aumento de 0,3 p.p. en comparación con el mismo periodo de 2022 (55,8 %).

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 46 %, presentando un aumento de 1,4 p.p. comparada con el mismo periodo de 2022 (44,6 %).

La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 18 %, registrando una disminución de 1,9 p.p. frente al trimestre móvil febrero - abril 2022 (20 %).

Por actividad

La rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados fue:

Comercio y reparación de vehículos (19,4 %)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,8 %).

De acuerdo con el DANE, Alojamiento y servicios de comida fue la rama de actividad que más aportó positivamente a la variación de la ocupación con 1,0 puntos porcentuales.

“Obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación de la población ocupada joven con 55,5 % y 32,9 %, respectivamente. La posición ocupacional que contribuyó en mayor medida al aumento de la ocupación fue obrero, empleado particular con 2,6 puntos porcentuales”, detalló el DANE.

Los “nini”

Para el total nacional en el trimestre móvil febrero - abril 2023, la población de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada fue de 2.742 miles de personas. Esto representó el 24,2 % de las personas en edad de trabajar para dicho rango de edad. Por sexo, esta relación para los hombres fue 8,1 % y para las mujeres fue 16,1 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.