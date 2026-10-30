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¿Debe ser "rescatada" la economía colombiana? Así se llegó a la ley de ajuste fiscal

Aunque el Gobierno dijo que sería básicamente un recorte del gasto, el proyecto radicado el jueves se parece más a una reforma tributaria, con cambios en IVA, en renta de personas naturales y empresas, en patrimonio y en aportes a la seguridad social, entre otras medidas. ¿Es lo que necesita la economía colombiana? Esta es la situación de las finanzas públicas.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón y Santiago La Rotta
El Gobierno contempla traslados por COP 1,2 billones para atender la crisis de Air-e.
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El Gobierno radicó este jueves en el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal o, como lo llama el Ejecutivo, de “rescate económico”. Se trata de un texto de 106 artículos, con varias medidas en materia de gasto público y cambios en materia de impuestos para aumentar el recaudo, que deberá surtir su trámite en el legislativo antes de quedar en firme.

Aunque, en las últimas semanas, funcionarios del gabinete económico del Gobierno habían dicho que la propuesta sería sobre todo un recorte del gasto, el proyecto que llegó al Congreso recuerda…

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos. DanfeRodriguez drodriguez@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

Troskiller slarotta@elespectador.com
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Comentarios
  • Ana María(44086)Hace 12 minutos
    espriella le quitó los impuestos a los megarricos de Colombia. Ahora quiere que la mayoría de colombianos de clase media y media – baja repongan esa plata. Y, con la excusa del endeudamiento externo, quiere sacar recursos para exprimir más a la población colombiana. Mientras tanto… le regala los recursos mineros de la nación a Donald Trump.
  • humberto jaramillo(12832)Hace 19 minutos
    Hay muchas mentiras en este gobierno y utiliza la palabra verdad con una facilidad asombrosa y la palabra corrupción, acomodada exclusivamente a Petro como una nube de humo para tapar el robo que ya tiene montado con cuatro fondos distintos para resolver los robos hechos, según él, por Petro. Todos esos cuatro fondos para hacer lo mismo: el de la fundación de su señora, el del fondo milagro (600 millones de dólares del Banco mundial), el fondo de Angie Rodríguez y el fondo de ungrd.
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Y la RATA de Petro cuándo va a devolver los $ 10 MIL MILLONES que se ROBO de los fondos de la nación para pagarle a abogados para que lo saquen de la OFAC. El contrato con los abogados venció el 30 de junio 2026, se llevaron el billete y lo dejaron en la OFAC. La unidad móvil que compró RTVC , Hollman Morris por $11.924 MILLONES con sobre costo de $2 MIL MILLONES, estacionada e inoperante. En estos 2 torcidos suman $20 MIL MILLONES y ahora necesitamos ajuste fiscal.
  • Jomc(66105)Hace 1 hora
    Blandito con los empresarios, implacable con el trabajador. ¡Qué milagro! Y carta blanca para rifar los bienes públicos. ¡Sigue el saqueo!
  • Diana cp(85842)Hace 1 hora
    Toca rescatar la economía del país porque la bandola comunista arrasó con todo y se robó hasta el nido de la perra
  • Felipe(n7mvb)Hace 1 hora
    Este artículo 7, de los poderes excepcionales, no parece necesario. Cada fusión o eliminación de organismos debe ser discutida por separado y pasar por control político, tanto de los aliados como de la oposición..
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