¿Debe ser "rescatada" la economía colombiana? Así se llegó a la ley de ajuste fiscal

Aunque, en las últimas semanas, funcionarios del gabinete económico del Gobierno habían dicho que la propuesta sería sobre todo un recorte del gasto, el proyecto que llegó al Congreso recuerda…

El Gobierno radicó este jueves en el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal o, como lo llama el Ejecutivo, de “rescate económico”. Se trata de un texto de 106 artículos, con varias medidas en materia de gasto público y cambios en materia de impuestos para aumentar el recaudo, que deberá surtir su trámite en el legislativo antes de quedar en firme.

Aunque, en las últimas semanas, funcionarios del gabinete económico del Gobierno habían dicho que la propuesta sería sobre todo un recorte del gasto, el proyecto que llegó al Congreso recuerda a las reformas tributarias a las que nos han acostumbrado los últimos gobiernos, de esas que con frecuencia nos ponen a hablar de renta, patrimonio, impuestos al licor y al tabaco, tributación de empresas e IVA, entre otros temas. Esta vez, bajo la consigna de un “rescate económico”.

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Pero ¿la economía colombiana necesita ser “rescatada”? El jueves, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló de una “bomba de tiempo” que, según dijo, dejó el Gobierno anterior y que estallaría en 2027 si no se toman medidas. Esta es la situación de las finanzas públicas en Colombia, el punto de partida para evaluar si se necesita un ajuste de la magnitud que propone el Gobierno.

Por qué se necesita un ajuste fiscal

Para este punto de la historia, prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que Colombia debe ejecutar un ajuste fiscal de gran envergadura, no solo para enderezar el curso más inmediato (que no es poca cosa), sino para volver a encauzar al país en una vía que lleve a los límites de la regla fiscal y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, cada mes el país va acumulando un déficit de COP 11 billones. Esto es la diferencia entre ingresos y gastos. Si no se realizan correctivos, este año podría cerrar con un déficit de 8,2 % del PIB, mucho más alto que el registrado en pandemia, y el de 2027 llegaría a 9,4 %, un nivel que Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, calificó de inédito en la historia del país.

En la visión del Gobierno, y de forma muy general, buena parte del déficit está relacionado con dos tensiones que funcionan en simultánea: hay un Estado demasiado grande y una alta ineficiencia por el lado de los ingresos tributarios.

Según Hacienda, actualmente hay unos COP 73 billones que el Presupuesto podría emplear de una forma más eficiente (bien sea en otros rubros o como recorte) cuando se miran de cerca los fondos de destinación específica (COP 19 billones), el gasto de establecimientos públicos nacionales (COP 30 billones) y más de 250 partidas presupuestales que “no tienen control ni evaluación”, según el ministro Gómez, y que suman otros COP 24 billones.

Por otra parte, bajo la visión del ministro de Hacienda, el país tiene un exceso de impuestos (18) que representan poco recaudo: “En la medida en la que hay tantos, la DIAN es ineficiente para recaudarlos y controlarlos”.

Pero hablar de recortar Estado lleva rápidamente a ver cómo una gran parte del Presupuesto General de la Nación es inflexible, pues los gastos del Estado no son solo burocracia (que la hay, claro), sino garantías de derechos en salud, educación y agua potable que se materializan en las transferencias regionales del Sistema General de Participaciones (SGP). Estas transferencias son obligatorias y de orden constitucional, y crecen según el promedio de los ingresos corrientes de la Nación presupuestados en los últimos cuatro años. Es apenas un ejemplo de recursos inflexibles que, junto con pensiones, regímenes especiales y garantías de derechos, no dan espacio a grandes recortes.

El otro punto en la discusión es que, si bien hay que meter en cintura el gasto, este también dinamiza la economía. De acuerdo con modelaciones del Ministerio de Hacienda, cada peso de inversión pública que se inyecta en la economía tiene un efecto multiplicador sobre el PIB de COP 0,8 después de un año y de COP 1 en dos años.

La situación de las finanzas públicas en Colombia

Entre enero y agosto, el Gobierno gastó más de lo que recibió: el déficit total acumulado del Gobierno Nacional Central fue de 4,7 % del PIB, según el más reciente informe de seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Si se descuenta lo que se paga en intereses de la deuda, el llamado déficit primario es de 1,8 %. Frente a julio, ambos empeoraron: el total en 0,7 puntos del PIB y el primario en 0,4.

La diferencia entre las dos cifras corresponde, en esencia, al pago de intereses, es decir, lo que el Gobierno paga por la plata que ya debe. Y ese pago pesa cada vez más: el CARF calcula que equivalió a 27,8 % de los ingresos tributarios, por encima del promedio histórico de 24,4 %. Dicho de otro modo, de cada 100 pesos que se recaudaron en impuestos, casi 28 se fueron en intereses.

En el gasto se ve lo mismo. Según cifras preliminares del CARF, el gasto total acumulado a septiembre fue de 17,1 % del PIB, 0,3 puntos más que en septiembre de 2025. Sin contar los intereses, fue de 14,7 %, 0,3 puntos menos. Por el lado de los ingresos, el recaudo bruto acumulado a agosto sumó COP 216,6 billones, 9,6 % más que en el mismo periodo de 2025 (3,1 % si se descuenta la inflación).

El CARF también revisó cómo consigue el Gobierno la plata que le falta. A agosto, la financiación de corto plazo, que es deuda que vence pronto, representó 17,4 % de la deuda interna bruta, frente a un promedio de 12,3 % en los últimos cinco años. Por su parte, la deuda externa, la que se contrata en dólares y otras monedas, subió a 21,3 % del total de la deuda frente a julio. El CARF atribuye el aumento sobre todo a la depreciación del peso frente al dólar, dado que la tasa de cambio estuvo 2 % más alta que un mes antes (algo que contrasta con lo observado en los últimos meses).

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Las decisiones de las últimas semanas

Antes de radicar el proyecto de ley de ajuste fiscal, el Gobierno ha venido tomando importantes decisiones sobre las cuentas de este año y del próximo. Se trata de maniobras que permiten hacerse una idea de los “males” que aquejan a las finanzas públicas.

Cabe recordar que el pasado 22 de octubre se expidió por decreto el presupuesto de 2027, con un monto total de COP 634,95 billones. De esta cifra, COP 391,38 billones irán para funcionamiento, COP 155,43 billones para pagar deuda y COP 88,14 billones para inversión.

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El mismo día, el Gobierno redujo en COP 13,8 billones, equivalentes a 0,7 % del PIB, las apropiaciones del presupuesto de 2026, es decir, lo que cada entidad estaba autorizada a gastar este año. El decreto reconoce que se había contemplado un recorte de hasta COP 21,9 billones. Según Hacienda, el ajuste se centró en eliminar compras de bienes y servicios que no eran indispensables, reducir contratos de prestación de servicios y no realizar procesos de contratación con planeación desfasada. Por rubros, fueron COP 3 billones menos en funcionamiento, COP 4 billones en servicio de la deuda y COP 6,8 billones en inversión. Entre las entidades con mayor recorte están la Aeronáutica Civil (COP 949.143 millones), la Registraduría (COP 775.000 millones) y la Rama Judicial (COP 696.496 millones).

Entre tanto, la cartera económica del Gobierno viene insistiendo en otro proyecto para modificar el presupuesto de 2026 en dos frentes. El primero es una adición de COP 2,7 billones para el Fondo Milagro, creado para atender los efectos del terremoto del 10 de agosto. Según el documento, ese dinero saldría de los alivios de la DIAN del Decreto 1419, que vencen el 19 de noviembre, y su recaudo depende de cuántos contribuyentes se acojan. El segundo es un traslado de COP 1,2 billones para cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía. No aumenta el monto total del presupuesto, porque mueve recursos que ya estaban apropiados: COP 750.000 millones de Hacienda y COP 450.000 millones de Minas y Energía. En total, cambios por COP 3,9 billones al presupuesto 2026 que también deberán pasar por el Congreso.

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En contexto: Gobierno quiere más plata para atender crisis de Air-e y el terremoto: esto propone

El "rescate económico" que defiende el Gobierno

El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo este jueves que 70 % del ajuste propuesto saldrá de “apretarse el cinturón” en el Estado y que el resto lo pondrán “quienes más tienen”. “Nueve de cada 10 colombianos no se verán afectados por esta ley a final de cuentas. Uno de cada 10 colombianos contribuirá”, afirmó.

Sin embargo, un desglose del economista Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, muestra que el mayor componente de la ley de ajuste fiscal son los ingresos tributarios y parafiscales (impuestos), no los recortes en el gasto. Según Mejía, el ajuste total que propone el proyecto equivaldría a 2,32 % del PIB en 2027 y a 4,20 % en 2030. De esos totales, los ingresos tributarios y parafiscales aportarían 1,69 % y 2,75 % del PIB, respectivamente, y el gasto, 0,63 % y 1,45 %.

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Con base en las cifras presentadas por el CEO de Lumen Economic Intelligence, los ingresos pesarían cerca de 73 % del ajuste en 2027 y cerca de 65 % en 2030.

Solo hablando de ingresos, en 2027 el mayor aporte vendría de las contribuciones a la seguridad social, con 0,97 % del PIB. Les siguen los impuestos indirectos (IVA, tabaco y alcohol, bebidas y carbono), con 0,68 %; la renta de personas naturales, con 0,13 %; y el patrimonio, la normalización de activos y el control de la evasión, con 0,12 %. La rebaja de la tarifa de renta de las empresas, en cambio, significaría un menor recaudo de 0,21 % del PIB. Del lado del gasto, las medidas de la ley sumarían 0,58 % del PIB, y otras medidas por fuera de la ley, 0,05 %.

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Composición del ajuste presentado por el Gobierno

Componente 2027 (% del PIB) 2028 (% del PIB) 2029 (% del PIB) 2030 (% del PIB) Ingresos tributarios y parafiscales 1,69 2,64 2,71 2,75 Impuestos indirectos (IVA, tabaco y alcohol, bebidas, carbono) 0,68 1,69 1,71 1,73 Contribuciones a la seguridad social 0,97 0,78 0,83 0,84 Renta de personas naturales 0,13 0,57 0,56 0,57 Renta de empresas -0,21 -0,41 -0,41 -0,41 Patrimonio, normalización y control de la evasión 0,12 0,01 0,02 0,02 Gasto 0,63 1,44 1,58 1,45 Medidas de gasto de la ley (eficiencia, personal, contratistas) 0,58 0,74 0,96 1,01 Otras medidas por fuera de la ley 0,05 0,70 0,62 0,44 Total del ajuste 2,32 4,08 4,29 4,20

Fuente: Lumen Economic Intelligence, con base en la Tabla 14 de la exposición de motivos del proyecto de ley 477 de 2026 Cámara. No incluye el efecto de las condiciones macroeconómicas sobre el recaudo, que la exposición estima en 0,08 % del PIB en 2027 y 0,54 % en 2030. Las otras medidas son las que el Gobierno adoptaría mediante el Plan Nacional de Desarrollo y actos administrativos, netas del mayor SGP.

A través de su cuenta en X, Mejía señaló seis discusiones de fondo que abre el proyecto: la reorganización del Estado, la revisión de las transferencias y de las rentas de destinación específica, la ampliación de la base gravable del IVA, la ampliación de los aportes a la seguridad social, la rebaja de la renta de las empresas y la ampliación de la base gravable de la renta de personas naturales.

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Recortar el tamaño del Estado

Para afrontar la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado, la administración De la Espriella propone en el proyecto de ley de ajuste fiscal, entre otras medidas, empezar por el gasto. Es una brecha que, como lo dijo el ministro Gómez, ronda los COP 11 billones al mes.

El Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que con el ajuste fiscal se reducirá en 15 % el tamaño del Estado. Para ello, el articulado fija topes y recortes sobre varios rubros. Por ejemplo:

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Los pagos a contratistas se reducirían 50 % en 2027 frente a 2026 y, desde 2028, solo podrían crecer lo que suba la inflación (artículo 17).

El gasto de personal, sin contar la Fuerza Pública, bajaría 20 % nominal en 2028. En 2029 y 2030 podría crecer como máximo 0,5 puntos por encima de la meta de inflación (artículo 16).

Las compras de bienes y servicios del Estado no podrían crecer más que la inflación entre 2027 y 2030 (artículo 10).

El proyecto también le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar y escindir entidades (artículo 7). Además, los excedentes de liquidez de los fondos especiales, es decir, la plata que queda sin usar, pasarían al Tesoro cada 31 de diciembre, salvo los de salud y pensiones (artículo 3).

Para pagar deuda, el proyecto prevé destinar al menos la mitad de lo que se recaude por la venta de activos del Estado durante cuatro años (artículo 11). Según el vicepresidente Restrepo, se trata de activos improductivos que solo le representan costos al Estado.

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Entre otras disposiciones, el proyecto cambia la regla fiscal (el conjunto de límites que busca mantener bajo control el déficit y la deuda). Para tal efecto, fija un límite de deuda de 71 % del PIB y un ancla de 55 % (artículo 72), y cuando la deuda neta llega a 63 % del PIB o más, el gasto de personal y las compras tienen topes más estrictos. Con 71 % o más de deuda, casi todo el gasto puede crecer como máximo lo que suba la inflación, se prohíben nuevas vigencias futuras de inversión y el Gobierno debe presentar un proyecto de ajuste (artículo 72). Además, una cuenta de control registraría cuánto se desvía cada gobierno de sus metas, y si el saldo llega a -0,5 % del PIB, habría un plan de ajuste obligatorio (artículos 73 y 74).

Los cambios en impuestos

Del lado de los ingresos, la otra tensión que describió el ministro de Hacienda, el proyecto trae numerosos cambios en impuestos. En materia de IVA:

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Los licores pasan a la tarifa general, cuando hasta ahora tenían una diferencial de 5 %, y todo ese recaudo se cede a los departamentos para salud (artículo 27).

Se cobra IVA a todos los juegos de azar, salvo las loterías. En los juegos por internet, la base es el valor del depósito (artículo 41).

Desde 2028 se reescriben las listas de bienes y servicios excluidos y de bienes exentos. Salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos y transporte público siguen en esas listas (artículos 42, 45 y 46).

También desde 2028, el IVA de la gasolina al minorista incluye su margen, y el ACPM queda excluido (artículos 43 y 44).

Según el Gobierno, las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico pagarían IVA sin importar el monto.

En paralelo, el proyecto contempla la devolución de parte del IVA pagado a personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad (artículos 38 a 40). Según Hacienda, llegaría a 19 millones de colombianos, con un promedio de COP 213.000 mensuales por hogar y un máximo de COP 288.000, para hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones. El articulado fija un tope de 5,5 UVT mensuales. Rige desde 2028, con un giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Expertos siguen analizando el alcance del proyecto, que ahora empieza su trámite en el Congreso. El Gobierno espera que se tramite en este cierre de año, pero puede ser modificado en el camino. En juego están el futuro de las finanzas públicas y la manera de cerrar la brecha entre lo que el Estado recibe y lo que gasta.

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