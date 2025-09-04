Déficit comercial de EE. UU. alcanza su mayor nivel en cuatro meses

El temor de las empresas frente a los aranceles ha empujado las compras externas de Estados Unidos, un efecto contraproducente a lo esperado por la administración Trump. Foto: Agencia EFE

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en julio hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, ya que las empresas se apresuraron a importar bienes y materiales antes de que el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles a sus socios comerciales globales.

El déficit comercial de bienes y servicios creció casi 33 % con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los US$78.300 millones, según datos del Departamento de Comercio. La estimación media de una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a un déficit de casi US$78.000 millones.

El valor de las importaciones aumentó 5,9 % en julio, el mayor incremento desde principios de año, mientras que las exportaciones registraron un ligero aumento. Las cifras no están ajustadas a la inflación.

El aumento de las importaciones se debió a los suministros industriales, que alcanzaron su nivel más alto en cuatro meses debido al aumento de los envíos de oro. Las importaciones de bienes de consumo también aumentaron, y los envíos de bienes de equipo, excluidos los automóviles, registraron el mayor avance desde principios de año.

El informe ilustra la prisa de las empresas estadounidenses por asegurarse más mercancías antes de que entraran en vigor los llamados aranceles recíprocos para una serie de países que aún no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos. Las importaciones habían caído durante tres meses consecutivos tras el enorme aumento registrado en el primer trimestre, impulsado por las empresas que intentaban adelantarse al anuncio del presidente del 2 de abril sobre los aranceles.

Las grandes oscilaciones mensuales en el comercio este año han introducido una volatilidad similar en la medida de la actividad económica del gobierno: el producto interior bruto.

El aumento de las importaciones de suministros industriales en julio reflejó un fuerte incremento de las importaciones de oro no monetario. La Oficina de Análisis Económico utiliza un cálculo independiente al incorporar el oro al PIB.

Las importaciones de oro no monetario, que incluyen joyas, alcanzaron un récord de US$10.500 millones, por delante de los aranceles más elevados sobre las importaciones procedentes de Suiza.

Las empresas tienen un poco más de claridad sobre los aranceles de importación después de que la administración Trump anunciara acuerdos con varios socios clave de EE. UU. Aun así, las negociaciones comerciales con China continúan, y un tribunal federal dictaminó la semana pasada que muchos aranceles globales se impusieron ilegalmente. Trump ha apelado ante el Tribunal Supremo.

El informe de julio mostró que el déficit comercial con China se amplió por primera vez en seis meses, mientras que el déficit con México se amplió ligeramente. El déficit comercial con Canadá se amplió tras alcanzar en junio el nivel más bajo desde 2020.

En términos ajustados a la inflación, el déficit comercial se amplió hasta los US$100.100 millones en julio, tras alcanzar un récord a principios de este año.

