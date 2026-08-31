Colombia alarma a Wall Street con déficit de 9,4 % del PIB

El déficit fiscal preliminar de 9,4 % del PIB provocó ventas masivas en los activos colombianos. Foto: AFP - ANGELA WEISS

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El panorama de las finanzas públicas presentado por el nuevo gobierno cayó como un balde de agua fría en Wall Street, provocando una de las peores ventas masivas del año en los activos del país.

Los mercados colombianos se desplomaron el viernes después de que la administración de Abelardo de la Espriella revelara el día anterior un déficit fiscal preliminar de 9,4 % del producto interno bruto para 2027. Los rendimientos de los bonos locales del gobierno a 10 años subieron más de 30 puntos básicos y el peso se depreció hasta 2,1 %. Las pérdidas se extendieron el lunes, después de que el gobierno informara a los creadores de mercado en una reunión privada que planeaba aumentar el financiamiento en alrededor de USD 11.000 millones este año.

El “presupuesto de la verdad”, como lo denominaron funcionarios, mostró un déficit mayor de lo que esperaban los economistas y que, incluso después de considerar el ajuste fiscal propuesto, “se ubicaría como el segundo mayor de la historia reciente”, según analistas de JPMorgan Chase & Co.

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“Considero que esa noticia es más preocupante, ya que el déficit presupuestario sigue siendo muy elevado”, señaló Jeff Grills, responsable de deuda estadounidense multiactivos y de mercados emergentes de Aegon Asset Management. “Dadas las valoraciones actuales, somos más cautelosos”.

Se espera que más de USD 3.000 millones del financiamiento adicional necesario para este año provengan de endeudamiento externo, principalmente mediante ventas de bonos, según personas que asistieron a la reunión del lunes. Alrededor de 25 billones de pesos se captarán en el mercado local de bonos.

El Ministerio de Finanzas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los inversionistas se preguntan si habrá suficiente demanda para absorber esa oferta. Andrés Pardo, de XP Investments, espera que el gobierno recurra a instituciones multilaterales para ayudar a cubrir el déficit de financiamiento.

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Se espera que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, viaje a Nueva York y Washington la semana del 7 de septiembre. Asegura que el país no está buscando un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional.

“Los mayores supuestos de endeudamiento deberían ser manejables si el gobierno cumple con su ley de consolidación fiscal y utiliza organismos multilaterales y otras fuentes de financiamiento para limitar la presión sobre las emisiones de bonos”, señaló Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price. “Colombia heredó un punto de partida fiscal mucho peor de lo que muchos esperaban, pero una mayor transparencia y un ajuste creíble de varios años serían, en última instancia, positivos para los inversionistas”.

Analistas de BTG Pactual señalaron que los planes de endeudamiento del gobierno representan un “shock significativo de oferta” para el mercado local de bonos, y agregaron que esperan presión alcista sobre los rendimientos y una curva más pronunciada, siendo los tramos intermedios y largos los más afectados por el ajuste. El lunes, los rendimientos de los bonos locales y las tasas de los swaps extendieron sus alzas. El peso se depreció un 0,9 %, el peor desempeño entre las monedas de mercados emergentes.

Según un informe de los analistas Munir Jalil, Laura Flórez y Mariana Villabona, la primera prueba más clara será si las próximas subastas requieren mayores concesiones de rendimiento o muestran una demanda más débil, particularmente para los títulos a largo plazo.

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Pese al retroceso, los bonos locales de Colombia siguen siendo los de mejor desempeño de los mercados emergentes este año. Han generado ganancias del 29 %, superando ampliamente a todos los demás bonos de un índice de Bloomberg. Estos retornos se vieron impulsados por el mayor rally cambiario del mundo, algunos de los rendimientos más altos de los mercados emergentes y el optimismo por la elección de De la Espriella, quien asumió este mes.

Para Juan Carlos Mora, director ejecutivo de Bancolombia, el mayor banco del país, la pregunta es cómo se financiará ese presupuesto y de dónde provendrán los fondos. Anticipa que los mercados analizarán esto con lupa y, si ven riesgos que superan lo que consideran razonable, el gobierno podría enfrentar dificultades de financiamiento.

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