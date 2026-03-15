Deuda pública y déficit fiscal: así ve el Gobierno las cuentas públicas del país

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El Plan Financiero es uno de los documentos que publica el Gobierno en los que hace un balance sobre la economía y lanza sus proyecciones.

Recientemente se conoció el documento del Ministerio de Hacienda para este año, en el que se ve cómo le fue a la economía en 2025 y qué se espera para el país para este 2026. Algunos de los elementos claves que allí aparece es el del gasto del Gobierno, el déficit y la deuda pública.

Las cifras del Plan permiten ver que el gasto total terminó siendo menor del proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que era de unos COP 18,3 billones. Pero, a la vez, el rubro creció en 2025 frente a 2024 en COP 24,6 billones.

Así va el déficit fiscal

De este modo, el déficit del Gobierno Nacional se ubicó en 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025. Para 2026, el Gobierno proyecta un escenario más optimista: el déficit bajaría a 5,1 % del PIB. El déficit primario pasaría de 3,5 % a 2,1 % del PIB entre 2025 y 2026.

Al respecto, la cartera de Hacienda aclaró en un comunicado que para este año “se proyecta un manejo prudente de las finanzas públicas, orientado a garantizar la financiación de obligaciones presupuestarias sin incrementar de manera significativa el déficit”.

Y agregó que en caso de que algunos de los ingresos esperados no se materialicen, el Gobierno adoptará las medidas de gasto necesarias para preservar la sostenibilidad fiscal.

Además, el mayor ajuste positivo en términos de gasto fue en la disminución de intereses en el pago de deuda, mediante una serie de operaciones que adelantó a lo largo de 2025 el Ministerio de Hacienda. Esto permitió que en este rubro se pudieran recortar COP 22,1 billones de cara a los resultados de 2024.

¿Y la deuda pública?

Respecto a la deuda, la del Gobierno Nacional se ubicó en 58,5 % del PIB en 2025, 0,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2024 y 2,9 puntos porcentuales por debajo de la estimación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Plan Financiero detalla que para 2026, la deuda neta del Gobierno se mantendría relativamente estable como porcentaje del PIB, en línea con la estrategia de gestión de la deuda y las necesidades de financiamiento de la Nación.

Es por eso que se proyecta que la relación de la deuda se mantenga en 58,7 % del PIB, este nivel se mantiene cercano al ancla de deuda del 55 % del PIB y “muy por debajo del límite establecido por la regla fiscal, que es de 71 % del PIB”, según la cartera.

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