La Fed se reúne en el contexto de la guerra en Medio Oriente: ¿qué se espera de las tasas?

Reserva Federal de Estados Unidos. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Al Drago

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La guerra en Medio Oriente podría hacer que la Reserva Federal (Fed, banco central) deje sin cambios las tasas de interés por más tiempo dado su impacto en los precios, algo que va en contra los deseos del presidente Donald Trump.

La Fed realizará el martes y miércoles su tradicional reunión de política monetaria que fija el curso de las tasas de interés de referencia.

Tres recortes consecutivos, a finales del año pasado, las llevaron a situarse entre el 3,50 % y el 3,75 % y desde entonces no se han movido.

Incluso antes de la guerra, que inició el 28 de febrero, varios responsables de la Fed parecían inclinarse a congelar las tasas por algunos meses con el objetivo de finalmente canalizar la inflación.

Con un 2,8 % en enero, “ya son cinco años” que se sitúa por encima del objetivo (2 %), recuerda a la AFP Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos.

De acuerdo con Swonk, la Fed no tiene tanto margen de maniobra como otros bancos centrales de cara a un impacto inflacionista.

“A diferencia de otros países, que ya han alcanzado cierto grado de estabilidad de precios, nosotros llevamos cinco años sin estabilidad de precios”, dijo Swonk.

¿Escalada inflacionaria?

Cada día adicional de guerra prolonga el bloqueo de hidrocarburos en el Golfo mientras los precios del crudo se disparan y los costos empresariales de producción aumentan.

En algunos días, la perspectiva de una escalada inflacionaria condujo a los inversionistas a revisar sus proyecciones.

Ellos preveían una baja en los tipos de interés en junio o julio, pero ahora le apuestan como mínimo a octubre, según la herramienta de monitoreo de CME FedWatch.

En tanto, Donald Trump sigue exigiendo una flexibilización monetaria “inmediata” para bajar los costos de los créditos a los estadounidenses, a quienes prometió mejorar su poder adquisitivo, y se avecinan las próximas elecciones en el otoño.

¿Escoger un bando?

La Fed busca mantener la inflación cerca de un objetivo a largo plazo del 2 % y garantizar el máximo nivel de empleo. Unas tasas elevadas calman los precios y unas tasas bajas relanzan las contrataciones.

Pero si el paro y la inflación aumentan a la par, no le queda más remedio que intentar limitar los daños.

Los responsables de la política monetaria “están en una posición delicada”, dijo a la AFP Nicole Cervi, de Wells Fargo.

“Deben escoger un bando”, dice la economista frente a lo que se asemeja a un “choque estanflacionario”, una mezcla de inflación y estancamiento económico.

Algunos banqueros centrales son considerados “halcones”, es decir, centrados en la inflación; mientras que otros son “palomas”, más inclinados a defender la actividad económica y el empleo.

Stephen Miran y Christopher Waller entran en esta segunda categoría. Fueron los únicos que en enero votaron por una baja de las tasas y podrían hacer lo mismo la próxima semana.

Adicionalmente, un informe oficial cayó como una jarra de agua fría. En febrero se destruyeron más de 90.000 puestos de trabajo. Sin embargo, con un 4,4 %, el desempleo sigue siendo limitado.

Una reunión en suspenso

Hay que destacar que esta será la penúltima reunión que presida Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Trump designó al exgobernador Kevin Warsh para su reemplazo, aunque el proceso de confirmación está detenido en el Senado.

La mayoría republicana es mínima y el senador Thom Tillis rehúsa dar su aval mientras siga un proceso contra Powell, iniciado por una fiscal cercana a Trump. Tillis lo ve como un “ataque a la independencia de la Fed”.

El presidente cuenta con que Kevin Warsh le de unas tasas más bajas.

La guerra no va a facilitarle la tarea, estimó Nicole Cervi, pues con el impacto de los precios de la energía “le será mucho más difícil convencer a los halcones, incluso si las palomas tienen argumentos sólidos sobre el mercado laboral”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.