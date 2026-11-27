El jueves fue festivo en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Por eso no hubo una jornada ordinaria: el movimiento del dólar se midió en el Dólar Next Day, que abrió en COP 3.532,76.

El dólar abrió este viernes, 27 de noviembre, en COP 3.515, unos COP 40 menos que el cierre del miércoles, que fue de COP 3.555. En lo corrido de la jornada, el precio promedio de la divisa es de COP 3.489,72, unos COP 25 por debajo de esa apertura.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes se ubica en COP 3.630,89, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, y se mantuvo sin cambios frente a la del jueves. Comparada con el mismo día del año pasado, bajó 3,78 % (COP 142,71). Frente al mismo día del mes anterior, subió 14,98 % (COP 472,95).

Le puede interesar: ¿Por qué subió tan rápido el dólar en Colombia? Lo que explica el salto a casi COP 3.600.

Los factores que mueven la tasa de cambio

Las tasas de interés en Estados Unidos siguen siendo una de las piezas centrales. La Reserva Federal (Fed) las subió en septiembre hasta un rango de 3,75 % a 4 % y las mantuvo en octubre. Su próxima decisión es el 9 de diciembre, y según estimaciones del mercado hay altas probabilidades de una nueva alza. "Tasas altas aumentan el atractivo de los activos en dólares, así como el de los bonos del Tesoro estadounidense", afirma Andrés Santana, de la Universidad Católica de Colombia. Según él, eso ha traído como consecuencia la salida de capitales de países emergentes como Colombia.

A esto se suma el ánimo de los inversionistas. Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, habla de una alta aversión al riesgo a nivel mundial, y Santana explica que en esos momentos se busca liquidez en dólares, en bonos del Tesoro y en otros activos que se consideran más seguros.

El petróleo también entra en esta ecuación. Colombia exporta crudo, así que cuando su precio internacional cae entran menos dólares al país. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé, en su informe del 13 de noviembre, una oferta mundial de crudo mayor a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.

En el frente local, el mercado sigue atento al trámite de la Ley de Rescate Económico. Felipe Campos, de Alianza Fiduciaria, y el banquero de inversiones Jonnathan Torres coinciden en que lo que pase con el proyecto se refleja en el dólar, porque de ahí depende cómo perciben el riesgo fiscal los inversionistas internacionales. Daniel Londoño Tapia, de Global66, recuerda que el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes. Hacia el 2 de diciembre podría saberse si el proyecto pasa a plenarias y con qué cambios.

"Un ajuste fiscal creíble, con recortes de gasto que se puedan ejecutar e ingresos duraderos, reduciría la prima de riesgo de Colombia y podría fortalecer al peso. Si el proyecto pierde medidas importantes sin que se compense el menor recaudo, o si se estanca en el Congreso, el dólar podría subir", indicó Campos.

Lo que esperan los analistas para el dólar

Tres fechas marcan lo que viene: el 2 de diciembre, cuando se sabrá si el proyecto del Gobierno pasa a plenarias; el 9, cuando decide la Fed, y el 18, cuando el Banco de la República define su tasa. Los pronósticos para el precio del dólar en lo que resta del año:

Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (noviembre de 2026): COP 3.288 para noviembre y COP 3.284 para diciembre, unos COP 340 por debajo de la TRM de este viernes.

COP 3.288 para noviembre y COP 3.284 para diciembre, unos COP 340 por debajo de la TRM de este viernes. Daniel Velandia (Credicorp Capital): dice que desde hace meses la mayor parte de los analistas veía el dólar entre COP 3.500 y COP 3.600 para lo que queda del año. Advierte que lo más seguro es que la volatilidad continúe.

dice que desde hace meses la mayor parte de los analistas veía el dólar entre COP 3.500 y COP 3.600 para lo que queda del año. Advierte que lo más seguro es que la volatilidad continúe. Felipe Campos (Alianza Fiduciaria): si la reforma tributaria se aprueba con cerca de 70 % de lo propuesto originalmente y eso alcanza para estabilizar las finanzas públicas, calcula que la divisa encontraría un techo entre COP 3.700 y COP 3.800.

si la reforma tributaria se aprueba con cerca de 70 % de lo propuesto originalmente y eso alcanza para estabilizar las finanzas públicas, calcula que la divisa encontraría un techo entre COP 3.700 y COP 3.800. Jonnathan Torres: espera un dólar cerca de COP 3.450 a COP 3.500, con alta volatilidad, sesgo alcista y menos liquidez al final de la semana por el festivo en Estados Unidos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.