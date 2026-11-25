La decisión, que aún falta concretar, se da luego de meses de investigación por parte de la USTR, quien abrió 16 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y determinó que las políticas de estas 14…

Este miércoles 25 de noviembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aranceles sobre bienes de 14 economías: China, Bangladesh, Camboya, Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Colombia quedó excluida de dicha propuesta.

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La decisión, que aún falta concretar, se da luego de meses de investigación por parte de la USTR, quien abrió 16 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y determinó que las políticas de estas 14 economías contaban con una producción superior a la que es posible en términos de condiciones de mercado, algo que el organismo llama "sobrecapacidad". Sobre las otras dos investigaciones no se ha determinado ninguna decisión, se trata de México y Noruega.

“Aunque los hallazgos (de la investigación de la USTR) destacan sectores concretos, los aranceles propuestos alcanzarían en principio a todos los bienes de cada origen, con las exclusiones previstas en cada aviso”, sostiene el análisis de la situación realizado por Analdex, la asociación nacional de comercio exterior.

Se podrán presentar comentarios hasta el 5 de enero de 2027 para complementar la propuesta de la USTR. Luego, se realizarán audiencias que inician el 25 de enero del mismo año en Washington.

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"Posible ventaja" según el gremio exportador

Sobre este tema, el presidente de Analdex, Santiago Pardo se manifestó y considera que Colombia tiene oportunidad de “ganar terreno en el mercado de Estados Unidos” sabiendo que no fue incluído en dicha investigación. Esto se debe a la “ventaja” que tendría el país en términos de impuestos frente a los 14 países que podrían tener más porcentaje en aranceles.

“Productos que hoy vendemos como, por ejemplo, vestidos de baño sintético tendrán un arancel de 12,5 % para Colombia (que es la sobretasa que tenemos hoy en día), y competidores como Vietnam tendrían un arancel mucho más alto del 60 %” afirma Pardo.

Según Analdex, Vietnam fue el principal proveedor de Estados Unidos en vestidos de baño femeninos de punto y de fibra sintética, los demás competidores que le siguen son China e Indonesia. Si la decisión de la USTR se toma, en ambos países se aumentarían los aranceles.

A este producto se le suman otros que también se exportan a Estados Unidos como productos de plástico, envases de vidrio y ropa interior femenino también tendrían “ventaja” a la que hay hoy en día en el mercado.

"En los envases de vidrio, el margen también mejoraría hasta en 7,5 puntos frente a China y en 7 frente a India si hay acuerdo, o en 15 bajo la propuesta general", dice el informe de Analdex.

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