El “acenso del desempleo” presiona el crecimiento de la economía en Estados Unidos

La economía de Estados Unidos está generando abundante riqueza. Simplemente no está creando muchos empleos.

Los analistas prevén que el informe del viernes sobre el producto interno bruto muestra que la economía se expandió 2,7 % en 2025, un ritmo sólido para cualquier país desarrollado. Sin embargo, el empleo apenas creció, y esa combinación está provocando comparaciones con la conocida “recuperación sin empleo” de comienzos de los años 2000, tras el estallido de la burbuja tecnológica y su colapso.

Existe una diferencia clave entre entonces y ahora que hace que la divergencia actual sea aún más inusual: el episodio de los años 2000 comenzó con una recesión. Pero esta vez, el “boom sin empleo” ocurre sin una y es la primera vez que ocurre en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

“Nunca habíamos visto algo tan avanzado en una expansión como lo que observamos hoy, y eso es lo que lo hace tan inusual y difícil de evaluar respecto de hacia dónde vamos”, afirmó Diane Swonk, economista en jefe de KPMG. “Al final del día estamos sentados en un taburete de una sola pata, que no es el lugar más estable para estar”.

El presidente Donald Trump probablemente destaque las sólidas cifras del PIB durante su primer año de regreso en la Casa Blanca, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el 24 de febrero. La economía estuvo respaldada en 2025 por la resiliencia del gasto de los consumidores, junto con el alza de las acciones y un repunte de la inversión empresarial impulsado por el auge de la inteligencia artificial, pese a cambios drásticos en las políticas comerciales y migratorias que impusieron frenos al crecimiento.

Trump y sus aliados están instalando a la Reserva Federal a reducir la tasa de interés, argumentando que el banco central debería seguir el ejemplo de su expresidente Alan Greenspan, quien en la década de 1990 anticipó que el aumento de la productividad podría sentar las bases para un período de mayor crecimiento sin inflación más alta.

Pero la economía actual empieza a parecerse menos a la de los años 90 y más a lo que vino después, que el entonces gobernador de la Fed Ben Bernanke identificó en un discurso de 2003 como la “recuperación sin empleo”. Al igual que entonces, el número total de trabajadores se estancó en 2025 en medio de un retroceso generalizado en las contrataciones en distintos sectores, pese a la fortaleza del PIB.

Un punto central del discurso de Bernanke fue la pérdida de empleos manufactureros, que ya acumularon décadas de declive y en ese momento recibieron otro golpe por el ascenso de China como fábrica del mundo.

Entre 2001 y 2005, el segmento de la fuerza laboral empleado en funciones de oficina y apoyo administrativo experimentó pérdidas de empleo de magnitud similar a las del sector tecnológico tras el auge y caída del boom digital, con la eliminación de 1,3 millones de puestos junto con la reducción de 1,7 millones en funciones de producción.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, trazó un paralelo explícito con los años 2000 en un informe del 11 de febrero sobre las perspectivas: “Se están alineando condiciones que condujeron a la recuperación sin empleo de comienzos de los 2000, como la sobrecontratación, el sólido crecimiento de la productividad, los avances tecnológicos y una mayor incertidumbre de política”, señaló. “Esto deja a la economía vulnerable a los shocks, porque el mercado laboral es el principal cortafuegos contra una recesión”.

En el episodio de los años 2000, el impacto del desempleo se distribuyó a lo largo de todo el espectro educativo. Esta vez, los estadounidenses con estudios universitarios están soportando la mayor carga de la desaceleración, enfrentando un aumento del desempleo incluso cuando las tasas entre quienes no tienen título universitario han disminuido.

Empleos de oficina

Muchos de ellos están en la primera línea de la expansión de la inteligencia artificial en los entornos laborales de oficina en todo el país, cuyo éxito puede ser clave para sostener el actual auge de la productividad —ya reflejado en las estadísticas oficiales a medida que se amplía la brecha entre PIB y empleo— en los próximos años.

“La IA podría generar ganancias de productividad en los próximos años y podrían ser bastante significativas, lo que, por supuesto significa que podríamos ver un menor crecimiento del empleo de lo habitual”, dijo Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos en Santander Capital Markets. “Pero me sorprendería que ya esté teniendo un impacto enorme”.

Los estadounidenses que trabajan en funciones de oficina y apoyo administrativo registraron el mayor aumento del desempleo en 2025. Fue la señal más clara de un patrón más amplio de reasignación dentro del grupo de desempleados el año pasado hacia ocupaciones de oficina y lejos de roles obreros.

Mientras tanto, los inversionistas están cosechando los beneficios de estos programas de reducción de costos en las empresas de Estados Unidos. Los índices bursátiles se encuentran cerca de máximos históricos y los márgenes de ganancia corporativa permanecen cerca de los niveles más amplios de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Cuánto trabajo ha sido realmente reemplazado por la IA hasta la fecha es motivo de debate entre economistas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo en una conferencia de prensa reciente que la actual ola de aumento de la productividad comenzó hace cinco o seis años, es decir, antes del despliegue masivo de modelos de lenguaje de gran escala.

Algunos de sus colegas han sugerido en cambio que las mejoras de procesos y la reorganización de modelos de negocio impulsados ​​originalmente por la pandemia están comenzando ahora a dar frutos. En diciembre, la última vez que los responsables de la política monetaria publicaron proyecciones económicas, elevaron su previsión de crecimiento del PIB para 2026, mientras mantuvieron sin cambios sus estimaciones para la tasa de desempleo.

El más reciente informe mensual de empleo publicado el 11 de febrero por la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que la creación de empleo fue más débil en 2025 de lo informado inicialmente, aunque también indicó que las contrataciones repuntaron en enero. Los beneficios del sector privado agregaron 172.000 trabajadores a sus nóminas, una cifra que representa casi la mitad del aumento total del año pasado.

Sin embargo, las ganancias de enero se concentraron abrumadoramente en salud y asistencia social, al igual que en 2025. Los empleos en construcción también fueron un motor clave del incremento, mientras que los sectores predominantemente de oficina quedaron en su mayoría rezagados.

En términos generales, las perspectivas apuntan a un crecimiento económico sostenido y solo una leve mejora en el mercado laboral. Pero algunos economistas, como Mickey Levy, no son optimistas respecto de que el aumento de la productividad pueda seguir sosteniendo la economía de Estados Unidos si no se traduce en mayores salarios. Por ahora, eso no está ocurriendo: el crecimiento salarial se ha desacelerado a medida que los trabajadores han perdido poder de negociación frente a sus compañeros.

“Es demasiado pronto para comparar este episodio de fuerte PIB y débil empleo con otros anteriores, donde la relación se mantuvo durante mucho más tiempo”, afirmó Levy, investigador visitante en la Hoover Institution. “El crecimiento económico se desacelerará significativamente para reflejar mercados laborales estancados”.

